Прямой эфир

В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане

02 августа 2017 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В памяти минчан навсегда. Сегодня в столице открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане-1

Торжественный митинг состоялся на острове мужества и скорби. Родные и близкие героев к памятному знаку возложили цветы.  

В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане-3


Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Память всегда надо хранить о своих отцах, дедах, о тех, кто защищал, отстоял нашу родину. Мы храним память о своих дорогих друзьях, которые погибли, не вернулись или пропали без вести. Установили памятный знак, в честь тех, кто не вернулся с той войны, которых сейчас разыскивают родные, близкие, друзья.

Кроме того, сегодня здесь презентовали книгу «Памяти павших, во имя живых!». В ней собраны воспоминания ветеранов войны в Афганистане, участников строительства памятника, а также родителей и вдов погибших.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Владимир Шоков

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: ливень в Минске 2 августа
02 августа 2017 17:48

Фотофакт: ливень в Минске 2 августа

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях
02 августа 2017 17:26

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях

«Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал»
02 августа 2017 17:14

«Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал»