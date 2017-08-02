В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане

Новости Беларуси. В памяти минчан навсегда. Сегодня в столице открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественный митинг состоялся на острове мужества и скорби. Родные и близкие героев к памятному знаку возложили цветы.



Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Память всегда надо хранить о своих отцах, дедах, о тех, кто защищал, отстоял нашу родину. Мы храним память о своих дорогих друзьях, которые погибли, не вернулись или пропали без вести. Установили памятный знак, в честь тех, кто не вернулся с той войны, которых сейчас разыскивают родные, близкие, друзья.