БГУ поднялся на 131 строчку в мировом рейтинге вузов «Webometrics» и занимает теперь 506 место

Новости Беларуси. Белорусский государственный университет продолжает набирать позиции в мировом рейтинге «Webometrics». Теперь БГУ занимает 506 место, поднявшись на 131 строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в перечне оцениваются данные более 26 тысяч вузов со всего мира. Таким образом, Белгосуниверситет по качеству образования обходит 98% высших учебных заведений. В последнее время это не первое достижение главного вуза страны. Высокие результаты университет показал сразу в трех международных рейтингах.