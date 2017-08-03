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БГУ поднялся на 131 строчку в мировом рейтинге вузов «Webometrics» и занимает теперь 506 место

03 августа 2017 05:39
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Новости Беларуси. Белорусский государственный университет продолжает набирать позиции в мировом рейтинге «Webometrics». Теперь БГУ занимает 506 место, поднявшись на 131 строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГУ поднялся на 131 строчку в мировом рейтинге вузов «Webometrics» и занимает теперь 506 место-1

Всего же в перечне оцениваются данные более 26 тысяч вузов со всего мира. Таким образом, Белгосуниверситет по качеству образования обходит 98% высших учебных заведений. В последнее время это не первое достижение главного вуза страны. Высокие результаты университет показал сразу в трех международных рейтингах.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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