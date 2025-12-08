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Маргарита Окуневич стала «Курсантом года – 2025»! Пообщались с победительницей республиканского конкурса

08 декабря 2025 12:55
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В Минске определили победителя республиканского конкурса «Курсант года». Опередила всех девушка – Маргарита Окуневич из Университета гражданской защиты МЧС. 

И сегодня она в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Маргарита Окуневич стала «Курсантом года – 2025»! Пообщались с победительницей республиканского конкурса-2

Маргарита Окуневич, победитель республиканского конкурса «Курсант года»:
«Курсант года» – это республиканский конкурс, который проходит во второй раз у нас в республике. В прошлом году победителем конкурса стал тоже курсант нашего университета Дмитрий Коробочка. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
С кем вы соревновались? И сколько было участников? 

Маргарита Окуневич:
Всего было 22 курсанта, и из этих курсантов всего лишь трое были девушки. Вузов было очень много, это не только из столицы, это Могилев, Гомель, Гродно – все военные факультеты и военные университеты нашей страны. 

Маргарита Окуневич стала «Курсантом года – 2025»! Пообщались с победительницей республиканского конкурса-4

Александра Каштанова, ведущая:
Какие были препятствия? Были ли у девушек другие нормативы? Или все наравне с парнями?

Маргарита Окуневич:
Других нормативов у нас не было. Девушки сражались наравне с парнями, никаких привилегий – ничего. Было три блока конкурсов: творческий, интеллектуальный и силовой блок.

В силовой блок входили такие конкурсы, как строевая подготовка, огневая подготовка, стрельба, челночный бег 10 на 10. То есть такие соревнования, которые соответствуют нашим структурам. 

Александра Каштанова:
Какой творческий конкурс? Что вы представили? 

Маргарита Окуневич стала «Курсантом года – 2025»! Пообщались с победительницей республиканского конкурса-6

Маргарита Окуневич:
Суть творческого конкурса заключалась в том, чтобы представить себя и свой факультет. Поэтому я решила поиграть на интриге. Вышла на сцену с бензорезом, которым пользуются наши спасатели при ликвидации пожаров, чтобы попасть в какое-либо помещение.

Продемонстрировала снимание боевой одежды спасателя, хотя обычно мы ее надеваем на скорость. Я ее на скорость снимала. Конечно, хореографию туда включила. У меня такой кусочек ораторской речи был. И фланкировка шашками.

Подробности смотрите в видео.

# Конкурс # МЧС Беларуси # Интервью # Александра Каштанова # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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