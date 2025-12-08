Маргарита Окуневич стала «Курсантом года – 2025»! Пообщались с победительницей республиканского конкурса

И сегодня она в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Маргарита Окуневич, победитель республиканского конкурса «Курсант года»:

«Курсант года» – это республиканский конкурс, который проходит во второй раз у нас в республике. В прошлом году победителем конкурса стал тоже курсант нашего университета Дмитрий Коробочка.

Ольга Бурлакова, ведущая:

С кем вы соревновались? И сколько было участников?

Маргарита Окуневич:

Всего было 22 курсанта, и из этих курсантов всего лишь трое были девушки. Вузов было очень много, это не только из столицы, это Могилев, Гомель, Гродно – все военные факультеты и военные университеты нашей страны.