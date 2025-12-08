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В Литве пытаются превратить белорусские активы в инструмент давления

08 декабря 2025 13:36
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Вильнюс продолжает искать любую возможность, чтобы не платить из собственного бюджета компенсации перевозчикам, пострадавшим от закрытия границы. Сейм в творческом порыве родил очередную абсурдную идею. Там предложили продать белорусские активы, заблокированные в Литве, и раздать вырученные деньги перевозчикам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве пытаются превратить белорусские активы в инструмент давления-2

Однако проблему, как известно, все еще можно решить бесплатно и за столом переговоров. Но пойти на контакт с Минском для Вильнюса является прямым признанием собственного провала. Поэтому Литва любыми способами пытается выставить себя жертвой ситуации, чтобы заручится поддержкой Брюсселя в вопросе санкционного давления. Для этого ежедневно разыгрываются сцены с закрытием вильнюсского аэропорта, а в Сейме звучат предложения ввести режим ЧС в приграничной зоне якобы из-за метеозондов. В эту же копилку – угрозы ограничить автобусные перевозки. Однако прошел уже месяц и антидипломатичные попытки Литвы вернуть свои грузовики назад по-прежнему безуспешны.

# Беларусь-Литва

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