Сотрудники Лувра объявили забастовку из-за недовольства политикой администрации

Лувр снова в центре внимания СМИ – и в этот раз по причинам, к искусству отношения не имеющим. Сотрудники музея объявили забастовку из-за недовольства политикой администрации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они сталкиваются с все более жесткими методами управления. К тому же, по словам работников, помещения закрываются значительно позже установленного расписания из-за нехватки персонала и общей ветхости здания. К слову, еще в конце ноября в музее случился потоп. Из-за протечки старых труб, грязной водой были залиты около 400 научных трудов по египтологии конца XIX века. Примечательно, что сотрудники музея знали о неисправности канализации. Но из-за нехватки финансирования ремонт планировался лишь в сентябре 2026 года.

Как известно, скупой платит дважды. Новые трубы все-таки придется установить сейчас, да и еще потратить несколько тысяч евро на реставрацию документов. Беды настигают музей одна за грудой. Напомним, в октябре дворцовая резиденция с треском вошла в криминальные хроники. За 7 минут грабители вынесли драгоценности из царской коллекции Наполеона на 100 миллионов евро.