Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Кенией по различным направлениям – Кочанова

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Кенией по различным направлениям. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила на встрече с парламентской делегацией во главе со Спикером Сената этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кения – привлекательный торговый партнер: ее выгодное местоположение обеспечивает доступ ко всему рынку Африки. Здесь достаточно развито транспортное сообщение. Потенциал для взаимодействия – огромный.

Сейчас стоит задача нарастить товарооборот. Кения – один из ключевых поставщиков роз на мировой рынок. Покупает их и Беларусь. Африканские партнеры заинтересованы в продукции для развития агросферы. Речь о технике и удобрениях. Интересен и наш опыт в обеспечении продовольственной безопасности. Также звучала инициатива – запустить прямое авиасообщение между Минском и Найроби для поддержания более оперативного взаимодействия. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве.

В рамках визита парламентская делегация знакомится с потенциалом Беларуси. В РНПЦ гематологии и трансплантологии обсуждались возможности сотрудничества между странами в медицине. Беларусь в этом направлении готова делиться опытом и компетенциями.