Дети с художниками написали шедевры! Рассказываем, в чём суть инклюзивной выставки «Краски говорят»

Одним из признаков здорового общества является отношение к людям с особыми потребностями. К тому, чтобы дать им равные возможности для работы и творчества, раскрыть их способности и таланты. На это направлен и международный проект «Сильные духом», который был реализован в нашей стране усилиями Белорусского фонда мира.

Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира»:

«Краски говорят» – это действительно название выставки. Название самого проекта – это «Сильные духом». Сегодняшняя выставка – это часть, определенный этап нашего проекта.

Главная идея проекта в том, что дети из пансионатов, не только из пансионатов в Беларуси, у нас таких 9, где живут и воспитываются детки с особенностями в развитии, но и в России такие пансионаты есть. Идея была, чтобы эти дети вместе со знаменитыми художниками писали настоящие произведения искусства. Те картины, которые сегодня можно увидеть, – это не просто банальные картины, это настоящие шедевры. Это те шедевры, которые по праву можно отнести к произведению искусства.

Наша задача была такова, чтобы нашим маленьким друзьям доказать, что перед ними нет ничего невозможного. Они могут стать настоящими знаменитыми художниками. Нам надо было только им помочь в этом.