«Неман» повторно обыграл «Юность» в чемпионате страны по хоккею – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Главные события произошли во втором периоде. Вначале дважды отличились хозяева. Забрасывали Ажгирей и Титов. За 4 секунды до конца отрезка Шидловский сократил отставание. Но на большее минчан не хватило. Двойная кряду осечка стала для «Юности» первой в текущем розыгрыше. Также успех сопутствовал «Бресту», «Лиде» и «Шахтеру». Экстралига уходит на международную паузу. На вершине таблицы подопечные Сергея Стася. Далее наблюдается плотная конкуренция.