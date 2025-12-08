Прямой эфир

«Неман» повторно обыграл «Юность» в чемпионате страны по хоккею

08 декабря 2025 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Неман» повторно обыграл «Юность» в чемпионате страны по хоккею – 2:1,  сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Главные события произошли во втором периоде. Вначале дважды отличились хозяева. Забрасывали Ажгирей и Титов. За 4 секунды до конца отрезка Шидловский сократил отставание. Но на большее минчан не хватило. Двойная кряду осечка стала для «Юности» первой в текущем розыгрыше. Также успех сопутствовал «Бресту», «Лиде» и «Шахтеру». Экстралига уходит на международную паузу. На вершине таблицы подопечные Сергея Стася. Далее наблюдается плотная конкуренция. 

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов прошло в Минске
08 декабря 2025 11:35

Заседание Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов прошло в Минске

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы
08 декабря 2025 11:18

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы

ПА ОДКБ приняла модельный закон о противодействии терроризму
08 декабря 2025 10:45

ПА ОДКБ приняла модельный закон о противодействии терроризму