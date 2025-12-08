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Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»

08 декабря 2025 12:40
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Возможно ли обменять газировку на новый автомобиль? Возможно! Если это все совершить в магазине «Санта». 

В этом убедилась Татьяна Богданович из Минска. Наша героиня не смогла отказать своему сыну в покупке бутылки напитка. И, как выяснилось, все это было не зря. 

Александр Меженный, ведущий:
Это абсолютная правда. Я сам там был – смотрите теперь и вы.

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-2

Татьяна Богданович:
Я живу и работаю в Минске. Была в этот день на работе, мне позвонили.

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-4

– Вам не придется ходить в магазин – вы будете ездить на автомобиле!
– Ура! 

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-6

Татьяна Богданович:
Вся моя семья очень обрадовалась, конечно, не верили, все обрадовались – коллеги обрадовались, друзья обрадовались. Но больше всех был счастлив мой старший сын. 

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-8

Она мне говорит: я выиграла в «Санте». У меня ступор. Это казалось что-то сверхъестественное. 

Татьяна Богданович:
Конечно, это фейерверк эмоций, их передать на данный момент уже невозможно. 

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-10

Александр Меженный:
Итак, эти ключи ваши – прошу. 

Татьяна Богданович:
После этого я просыпалась утром, и мне казалось, что, наверное, мне это все приснилось. 

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-12

– Все устраивает?
– Очень, очень. Спасибо!
– Наслаждайтесь!

Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»-14

Татьяна Богданович:
Удача ходит рядом. Верьте, покупайте и посещайте «Санту».

*На правах рекламы.

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