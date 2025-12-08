Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»

Возможно ли обменять газировку на новый автомобиль? Возможно! Если это все совершить в магазине «Санта». В этом убедилась Татьяна Богданович из Минска. Наша героиня не смогла отказать своему сыну в покупке бутылки напитка. И, как выяснилось, все это было не зря. Александр Меженный, ведущий:

Это абсолютная правда. Я сам там был – смотрите теперь и вы.

Татьяна Богданович:

Я живу и работаю в Минске. Была в этот день на работе, мне позвонили.

– Вам не придется ходить в магазин – вы будете ездить на автомобиле!

– Ура!

Татьяна Богданович:

Вся моя семья очень обрадовалась, конечно, не верили, все обрадовались – коллеги обрадовались, друзья обрадовались. Но больше всех был счастлив мой старший сын.

Она мне говорит: я выиграла в «Санте». У меня ступор. Это казалось что-то сверхъестественное. Татьяна Богданович:

Конечно, это фейерверк эмоций, их передать на данный момент уже невозможно.

Александр Меженный:

Итак, эти ключи ваши – прошу. Татьяна Богданович:

После этого я просыпалась утром, и мне казалось, что, наверное, мне это все приснилось.

– Все устраивает?

– Очень, очень. Спасибо!

– Наслаждайтесь!