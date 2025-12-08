Обменять газировку на новый автомобиль возможно! Минчанка выиграла в рекламной игре от «Санта»
Возможно ли обменять газировку на новый автомобиль? Возможно! Если это все совершить в магазине «Санта».
В этом убедилась Татьяна Богданович из Минска. Наша героиня не смогла отказать своему сыну в покупке бутылки напитка. И, как выяснилось, все это было не зря.
Александр Меженный, ведущий:
Это абсолютная правда. Я сам там был – смотрите теперь и вы.
Татьяна Богданович:
Я живу и работаю в Минске. Была в этот день на работе, мне позвонили.
– Вам не придется ходить в магазин – вы будете ездить на автомобиле!
– Ура!
Татьяна Богданович:
Вся моя семья очень обрадовалась, конечно, не верили, все обрадовались – коллеги обрадовались, друзья обрадовались. Но больше всех был счастлив мой старший сын.
Она мне говорит: я выиграла в «Санте». У меня ступор. Это казалось что-то сверхъестественное.
Татьяна Богданович:
Конечно, это фейерверк эмоций, их передать на данный момент уже невозможно.
Александр Меженный:
Итак, эти ключи ваши – прошу.
Татьяна Богданович:
После этого я просыпалась утром, и мне казалось, что, наверное, мне это все приснилось.
– Все устраивает?
– Очень, очень. Спасибо!
– Наслаждайтесь!
Татьяна Богданович:
Удача ходит рядом. Верьте, покупайте и посещайте «Санту».
*На правах рекламы.