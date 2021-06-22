Марат Жилинский: в 1970 году канцлер Германии встал на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся?

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Марат Жилинский и директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев. «Им надо разрушить старые схемы». Алексей Беляев о том, почему некоторым странам выгодно пересматривать итоги ВОВ Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня 22 июня. Ровно 80 лет назад началась самая страшная война, в которой предстояло участвовать нашему государству. Потребовалось 1 418 дней и больше 30 миллионов жизней, чтобы гитлеровская Германия была разгромлена. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда пытаются не то что пересмотреть уроки Второй мировой войны, но каждая страна сделала абсолютно разные выводы. Как вам кажется, на каких позициях Беларусь должна стоять твердо и пересмотра каких событий мы не должны допустить?

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

Мы, белорусы, должны бороться, как и все нормальные люди. Со злом надо бороться, со злом нельзя разговаривать, поэтому со всеми фальсификациями, в том числе истории, надо бороться, им надо противодействовать всеми доступными методами, которые нам известны. Это и телевидение, и радио, кино, газеты, акции и так далее. Хотел бы обратить внимание – в этом отношении все последние события показали, что мы в какой-то степени здесь убаюкали себя, что у нас все в порядке. Здесь ростки прежнего экстремизма проросли, поэтому нам надо в корне эти ростки пресекать, уничтожать любыми способами. Я в свое время говорил об этом и инициировал, что нужен нам закон об ответственности, и не просто административной, а уголовной, за фальсификацию событий Великой Отечественной войны. Будут показаны в том числе новые кино-, фотохроники, где будут жуткие вещи Юлия Бешанова:

Генеральная прокуратура сейчас говорит о том, что необходимо возбуждать уголовные дела по фактам преступлений, которые были во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Есть ли какой-то исторический факт, который уже говорит, что подпадают участники этих событий под уголовные дела?

Марат Жилинский:

Во-первых, есть и участники, они уже выявлены и выявляются. Сейчас идет огромнейшая работа по линии прокуратуры и других органов, раскрываются новые злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Беларуси. Вскрываются новые захоронения, ранее неизвестные, опрашиваются очевидцы, которые еще живы, к счастью, которые могут подтвердить эти факты. Будут инициироваться, уже инициированы те совместные процессы очень многих органов, организаций по этой линии, ученых, следственные органы. Будут показаны новые факты. Будут показаны не в какой-то степени замыленные факты и кино-, фотохроники, а в том числе новые кино-, фотохроники, где будут показаны жуткие вещи. Но это надо делать. Это подтверждается тем, что мы видим сегодня. Мы, еще раз повторяю, себя убаюкали. Мы успокоились, что мы страна-победитель, правопреемник. Но оказывается, что есть страны, которые на себя смотрят в исключительном праве, на заслуги той победы. Невольно обратил внимание, что в последние 15 лет словосочетание «Великая Победа» стало как терминология. Раньше, еще в советской историографии, писалось – победа советского народа в Великой Отечественной войне. А лет последних 15 я обращаю внимание как военный историк, что у нас уже словосочетание «Великая Победа» – это как терминология, она для нас великая, для них не великая. Мы делать должны так, чтобы для наших детей, внуков, правнуков это оставалось Великой Победой. Появляются новые факты. Я хотел бы в какой-то степени анонсировать и предложить рассмотреть такое предложение. У нас была замечательная в советское время инициатива по созданию хронико-документальных книг памяти. Серия, которая началась в 1985 году. Мы поучаствовали в последних книгах, Минску посвященных. Последние книги вышли в 2015 году. Это был очень долгосрочный проект, 30-летний, еще советского времени и современной Беларуси. В связи с открытием новых фактов, в том числе и по злодеяниям, оккупационному режиму, появляются новые фамилии участвовавших на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу граждан Беларуси. Наверное, есть необходимость возобновить проект, может быть, именно в такой хроникально-документальной книге, чтобы новые факты вошли в эту новую книгу. Конечно, этот проект долгоиграющий, но тем не менее он нужен. Вы же понимаете, в 1985 году несколько книг вышло, а уже более чем за 30 лет появились многие другие факты. Поэтому, наверное, такая необходимость есть. Я хотел бы обратиться в наши государственные органы с предложением рассмотреть, может быть, пятилетний, десятилетний проект, может, к 90-летию Победы.

Период Великой Отечественной войны – это благодатная почва для оппонентов, для деструктивных сил Юлия Бешанова:

А надо ли так доказывать на международной арене, возбуждать уголовные дела? Или достаточно работать вовнутрь, на свою молодежь? Марат Жилинский:

Период Великой Отечественной войны – это благодатная почва для оппонентов, для деструктивных сил, которые пытаются не только нас и наших детей переубедить в ценности Великой Победы. Великая Отечественная война как элемент размывания наших цивилизационных основ, размыва славянских основ даже. События в Украине и Советском Союзе показали, что эти события можно трактовать по-разному. Нашими оппонентами произведены попытки дестабилизации этих ситуаций на постсоветских республиках в том числе. Казалось бы, герои, победители войны – Советский Союз, советский народ. Мы всегда говорим, что не русские победили, не белорусы, а советский народ. И учебник «Великая Отечественная война советского народа», который издан был и переиздан в 2020 году. Наши противники пытаются это использовать, и они, к сожалению, используют все методы и формы этого. Нам надо тоже этого не бояться. Более того, нам надо агрессивно это делать, не боясь и не оглядываясь на все последние события. Но еще один важный момент – нам, нашей Великой Победе даже завидуют. Одна из причин того, что перетягивание идет каната в сторону себя (Штаты – Перл-Харбор, Великобритания – Окинава): они нашей Победе завидуют, еще от этого идет, что какая-то зависть – у нас в истории есть такая Победа.

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

Но одно дело, когда тебе завидуют твои сторонники. Марат Жилинский:

Когда завидует оппонент, это вдвойне приятно. Не требуем какой-то компенсации, но извинитесь перед нами, перед русскими, белорусами, украинцами, перед теми, кто освободил вашу Европу Алексей Беляев:

В России есть уже закон о запрете пересмотров и фальсификации истории Великой Отечественной. Юлия Бешанова:

Нам тоже нужно?

Марат Жилинский:

Эта инициатива еще была в 2012 году. Тогда общественно-политическая ситуация была другая, но, к сожалению, последние события показали, что мы в этом отношении опоздали. Это надо сделать. Я еще один момент хочу как историк вспомнить. Я условно говорю про белорусский народ, но ассоциирую его с советским народом. Когда-то канцлер Германии Вилли Брандт в Варшаве встал на колени перед памятником Варшавскому гетто. У меня вопрос – не надо становиться на колени перед белорусским народ или советским – когда перед нами наконец-то извинятся за те события войны, за тот геноцид, за те издевательства, жертвы? 7 декабря 1970 года на колени канцлер Германии стал перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся? От нас отделались в 1990-х годах немецкими марками – две-три тысячи дойчмарок остарбайтерам дали, подачку кинули нам. Там, конечно, были тяжелые времена, конечно, люди любой валюте были рады, но это было даже унижение в какой-то степени через призму сегодняшнего времени, издевательство. Мы не требуем какой-то компенсации, но извинитесь перед нами, перед русскими, белорусами, украинцами, перед теми, кто освободил вашу Европу, ваш будущий ЕС, который вы сейчас построили на наших, по сути, костях. И когда вы нам скажете «спасибо вам за то, что вы положили свои жизни ради нашего ЕС, такого хорошего и процветающего»? Я уже, простите, эмоционально так сказал.