Марат Жилинский: в 1970 году канцлер Германии встал на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся?
Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Марат Жилинский и директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев.
«Им надо разрушить старые схемы». Алексей Беляев о том, почему некоторым странам выгодно пересматривать итоги ВОВ
Юлия Бешанова, ведущая:
Сегодня 22 июня. Ровно 80 лет назад началась самая страшная война, в которой предстояло участвовать нашему государству. Потребовалось 1 418 дней и больше 30 миллионов жизней, чтобы гитлеровская Германия была разгромлена. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда пытаются не то что пересмотреть уроки Второй мировой войны, но каждая страна сделала абсолютно разные выводы. Как вам кажется, на каких позициях Беларусь должна стоять твердо и пересмотра каких событий мы не должны допустить?
Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Мы, белорусы, должны бороться, как и все нормальные люди. Со злом надо бороться, со злом нельзя разговаривать, поэтому со всеми фальсификациями, в том числе истории, надо бороться, им надо противодействовать всеми доступными методами, которые нам известны. Это и телевидение, и радио, кино, газеты, акции и так далее. Хотел бы обратить внимание – в этом отношении все последние события показали, что мы в какой-то степени здесь убаюкали себя, что у нас все в порядке. Здесь ростки прежнего экстремизма проросли, поэтому нам надо в корне эти ростки пресекать, уничтожать любыми способами. Я в свое время говорил об этом и инициировал, что нужен нам закон об ответственности, и не просто административной, а уголовной, за фальсификацию событий Великой Отечественной войны.
Будут показаны в том числе новые кино-, фотохроники, где будут жуткие вещи
Юлия Бешанова:
Генеральная прокуратура сейчас говорит о том, что необходимо возбуждать уголовные дела по фактам преступлений, которые были во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Есть ли какой-то исторический факт, который уже говорит, что подпадают участники этих событий под уголовные дела?
Марат Жилинский:
Во-первых, есть и участники, они уже выявлены и выявляются. Сейчас идет огромнейшая работа по линии прокуратуры и других органов, раскрываются новые злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Беларуси. Вскрываются новые захоронения, ранее неизвестные, опрашиваются очевидцы, которые еще живы, к счастью, которые могут подтвердить эти факты. Будут инициироваться, уже инициированы те совместные процессы очень многих органов, организаций по этой линии, ученых, следственные органы. Будут показаны новые факты. Будут показаны не в какой-то степени замыленные факты и кино-, фотохроники, а в том числе новые кино-, фотохроники, где будут показаны жуткие вещи. Но это надо делать. Это подтверждается тем, что мы видим сегодня. Мы, еще раз повторяю, себя убаюкали. Мы успокоились, что мы страна-победитель, правопреемник. Но оказывается, что есть страны, которые на себя смотрят в исключительном праве, на заслуги той победы. Невольно обратил внимание, что в последние 15 лет словосочетание «Великая Победа» стало как терминология. Раньше, еще в советской историографии, писалось – победа советского народа в Великой Отечественной войне. А лет последних 15 я обращаю внимание как военный историк, что у нас уже словосочетание «Великая Победа» – это как терминология, она для нас великая, для них не великая. Мы делать должны так, чтобы для наших детей, внуков, правнуков это оставалось Великой Победой. Появляются новые факты. Я хотел бы в какой-то степени анонсировать и предложить рассмотреть такое предложение. У нас была замечательная в советское время инициатива по созданию хронико-документальных книг памяти. Серия, которая началась в 1985 году. Мы поучаствовали в последних книгах, Минску посвященных. Последние книги вышли в 2015 году. Это был очень долгосрочный проект, 30-летний, еще советского времени и современной Беларуси. В связи с открытием новых фактов, в том числе и по злодеяниям, оккупационному режиму, появляются новые фамилии участвовавших на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу граждан Беларуси. Наверное, есть необходимость возобновить проект, может быть, именно в такой хроникально-документальной книге, чтобы новые факты вошли в эту новую книгу. Конечно, этот проект долгоиграющий, но тем не менее он нужен. Вы же понимаете, в 1985 году несколько книг вышло, а уже более чем за 30 лет появились многие другие факты. Поэтому, наверное, такая необходимость есть. Я хотел бы обратиться в наши государственные органы с предложением рассмотреть, может быть, пятилетний, десятилетний проект, может, к 90-летию Победы.
Период Великой Отечественной войны – это благодатная почва для оппонентов, для деструктивных сил
Юлия Бешанова:
А надо ли так доказывать на международной арене, возбуждать уголовные дела? Или достаточно работать вовнутрь, на свою молодежь?
Марат Жилинский:
Период Великой Отечественной войны – это благодатная почва для оппонентов, для деструктивных сил, которые пытаются не только нас и наших детей переубедить в ценности Великой Победы. Великая Отечественная война как элемент размывания наших цивилизационных основ, размыва славянских основ даже. События в Украине и Советском Союзе показали, что эти события можно трактовать по-разному. Нашими оппонентами произведены попытки дестабилизации этих ситуаций на постсоветских республиках в том числе. Казалось бы, герои, победители войны – Советский Союз, советский народ. Мы всегда говорим, что не русские победили, не белорусы, а советский народ. И учебник «Великая Отечественная война советского народа», который издан был и переиздан в 2020 году. Наши противники пытаются это использовать, и они, к сожалению, используют все методы и формы этого. Нам надо тоже этого не бояться. Более того, нам надо агрессивно это делать, не боясь и не оглядываясь на все последние события. Но еще один важный момент – нам, нашей Великой Победе даже завидуют. Одна из причин того, что перетягивание идет каната в сторону себя (Штаты – Перл-Харбор, Великобритания – Окинава): они нашей Победе завидуют, еще от этого идет, что какая-то зависть – у нас в истории есть такая Победа.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Но одно дело, когда тебе завидуют твои сторонники.
Марат Жилинский:
Когда завидует оппонент, это вдвойне приятно.
Не требуем какой-то компенсации, но извинитесь перед нами, перед русскими, белорусами, украинцами, перед теми, кто освободил вашу Европу
Алексей Беляев:
В России есть уже закон о запрете пересмотров и фальсификации истории Великой Отечественной.
Юлия Бешанова:
Нам тоже нужно?
Марат Жилинский:
Эта инициатива еще была в 2012 году. Тогда общественно-политическая ситуация была другая, но, к сожалению, последние события показали, что мы в этом отношении опоздали. Это надо сделать. Я еще один момент хочу как историк вспомнить. Я условно говорю про белорусский народ, но ассоциирую его с советским народом. Когда-то канцлер Германии Вилли Брандт в Варшаве встал на колени перед памятником Варшавскому гетто. У меня вопрос – не надо становиться на колени перед белорусским народ или советским – когда перед нами наконец-то извинятся за те события войны, за тот геноцид, за те издевательства, жертвы? 7 декабря 1970 года на колени канцлер Германии стал перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся? От нас отделались в 1990-х годах немецкими марками – две-три тысячи дойчмарок остарбайтерам дали, подачку кинули нам. Там, конечно, были тяжелые времена, конечно, люди любой валюте были рады, но это было даже унижение в какой-то степени через призму сегодняшнего времени, издевательство. Мы не требуем какой-то компенсации, но извинитесь перед нами, перед русскими, белорусами, украинцами, перед теми, кто освободил вашу Европу, ваш будущий ЕС, который вы сейчас построили на наших, по сути, костях. И когда вы нам скажете «спасибо вам за то, что вы положили свои жизни ради нашего ЕС, такого хорошего и процветающего»? Я уже, простите, эмоционально так сказал.
У нас, у белорусов, период Великой Отечественной войны настолько вошел даже в сами гены, что мы не можем даже сейчас в студии спокойно обсуждать эту тему, потому что это вызывает эмоции. Когда был еще подростком, мне отец в свое время рассказывал, когда мы приезжали в деревню, как в оккупации. Где-то в 1965 году, говорит, группа немецких фермеров посещала район Крупский, они ездили по колхозам и пригласили несколько сел на встречу с немецкими рабочими, фермерами, я уже не помню. Но какой интересный факт: половина людей не пришла, а половина, которая пришла, восприняла это настолько тяжело – молча. И потом люди, которые сопровождали, начали расспрашивать, что случилось, почему одни не пришли, а вторые как-то не сильно позитивно реагировали на немецкую речь. Одна половина не пришла, потому что для них ассоциация с немцами – это буквально 25 лет назад они жили под ними. Вторая половина пришла, но она воспринимала немецкую речь как враждебную речь, несмотря на то, как переводили: что там позитивно, мы друзья, строить социализм. Насколько в генах это ударило по людям.