Андрей Лазуткин: начиная с 90-х нам пытаются показать новую правду о войне. Дело в политическом заказе первых лет независимости

Новости Беларуси. Андрей Лазуткин, автор рубрики «Занимательная политология», проводит параллели с последними событиями в стране и напоминает, что в 1941-м советским людям пришлось бороться не только с Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что же произошло 22 июня в четыре часа утра? До сих пор бытует мнение, что нас пришла освобождать цивилизованная Европа, которую местные встречали цветами и хлебом-солью. Разумеется, все это появилось не на пустом месте. Когда после развала Союза образовалось несколько новых государств, все они наперегонки бросились дружить с западными партнерами. Этим западным партнерам надо было показать, что традиции сотрудничества с Европой у нас давние, да и вообще в одних окопах сидели.

Далоў камісараў! Далоў жыдоў! Далоў Маскву! Адкінем азіатаў у іх азіацкія краіны! Ура! Андрей Лазуткин:

На экране – встреча в Минске немецких войск. Граждане БССР жгут советские флаги, вешают портреты фюрера и радостно кричат «Долой Москву!» Посмотрите на эти молодые, одухотворенные лица. Видно, что впереди у них много хорошего в составе новой Европы.

Андрей Лазуткин:

Снимали это не где-нибудь, а на «Беларусфильме» в начале 90-х годов. На тот момент был четкий государственный заказ от новой власти на отбеливание бело-красно-белой символики и белорусского национального движения. Новой стране были нужны новые герои. И, чтобы отбелить отдельные фигуры, всех немецких пособников условно поделили на совсем уж подонков и лиц с якобы независимой позицией. То есть с немцами они вроде бы сотрудничали, но делали это из каких-то высших соображений. Ну, допустим, боролись за национальное возрождение под бело-красно-белым флагом.

Андрей Лазуткин:

И кто знает, как далеко мы бы зашли по этой дорожке, если бы в 1994 году власть не поменялась. Если посмотреть на современную Латвию и Литву, то эти вопросы там уже не обсуждаются в принципе, военные преступники чувствуют себя прекрасно с начала 90-х годов. В Украине перелом наступил сравнительно недавно, но зато мы его наблюдаем во всей красе. И если при этом сказать, что сегодня и у нас, и в России с военной памятью все гладко, это тоже будет немножко не так. С одной стороны, и у нас, и в РФ запрещена реабилитация нацизма, а с другой стороны, в России – то есть в нашем общем культурном пространстве – еще недавно за бюджетные деньги снимали фильмы типа таких.

Андрей Лазуткин:

Как видим, добрые немцы разбрасывали шоколад прямо из танков. А снимал это не кто-нибудь, а сам Никита Михалков. И можно чему угодно учить ребенка в школе, но, если он посмотрит такое замечательное кино, в голове у него будет в лучшем случае каша. А если немцы были такие хорошие, значит и пособники, которые им помогали, тоже были люди неплохие.

Андрей Лазуткин:

Откуда берутся сказки про хороших немцев, которые раздавали конфеты? Немцам было необходимо быстро сформировать лояльную социальную базу на оккупированной территории. Для этого отдельные категории населения – коммунисты, комсомольцы, руководители предприятий, партработники, лица еврейской национальности – уничтожались, а их имущество, земельные участки, дома раздавали семьям полицаев и агентов гестапо. Кроме того, в руки немцев попали советские банки, советские денежные знаки, товарные и продовольственные склады. И если немцы что-то и раздавали населению, это было награбленное советское имущество, отнятое у наших же граждан. Для немцев мы были в лучшем случае кормовой базой, которую надо было постепенно вырезать и освобождать территории для немецкого населения. Андрей Лазуткин:

Раньше эти моменты никаких вопросов не вызывали. Вот пример правильного советского фильма.

Заживо сожгли и удушили в газенвагенах свыше 500 тысяч советских граждан, в том числе стариков, женщин, детей и военнопленных. Подсудимые по настоящему делу Гетце, Борхардт, Гетрих являлись активными участниками злодеяний, свершенных немецкими захватчиками на территории области. Руководствуясь статьей 3-й Уголовного кодекса и статьями 319-й и 320-й приговорил Гетце Августа Иосифа к смертной казни через повешение. Борхардта Пауля Карла – к смертной казни через повешение. Андрей Лазуткин:

В фильме белорусского режиссера Виктора Турова «Я родом из детства» немцев вешают за шею за совершенные преступления. Такие показательные суды и публичные казни были обычной практикой в послевоенной БССР. И когда снимался данный фильм, война виделась ближе и честнее.

Андрей Лазуткин:

А вот начиная с 90-х годов нам все время пытаются показать какую-то новую правду о войне, которую наши деды и прадеды знать не знали. Но, опять же, дело тут не в самой войне, а в политическом заказе первых лет независимости. Чтобы дискредитировать прошлую власть, на экраны и в печать было вылито столько чернухи, что сегодня в кино, культуре и законодательстве мы вынуждены исправлять ошибки не только августа 2020 года, но и всех 90-х годов.