Игорь Марзалюк: суверенитет, целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью

Новости Беларуси. В Беларуси вспоминают жертв Великой Отечественной. Дата 22 июня навсегда войдет в историю как день трагедии и скорби. 80 лет назад началась самая кровопролитная война. Погибли 27 миллионов человек, каждый третий житель нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные мероприятия состоялись во всех регионах Беларуси. К ним присоединились и депутаты Палаты представителей. В фойе Овального зала состоялась торжественная церемония открытия обновленных мемориальных досок и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. До этого десятилетиями в Доме правительства хранилась память, но фамилий было 26. Теперь их 94. В канун 80-летия начала войны провели масштабную поисковую работу. О каждом герое теперь расскажет и книга «Они были первыми». Ее презентация состоялась сегодня после минуты молчания.