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Игорь Марзалюк: суверенитет, целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью

22 июня 2021 16:10
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Новости Беларуси. В Беларуси вспоминают жертв Великой Отечественной. Дата 22 июня навсегда войдет в историю как день трагедии и скорби. 80 лет назад началась самая кровопролитная война. Погибли 27 миллионов человек, каждый третий житель нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк: суверенитет, целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью-1

Памятные мероприятия состоялись во всех регионах Беларуси. К ним присоединились и депутаты Палаты представителей. В фойе Овального зала состоялась торжественная церемония открытия обновленных мемориальных досок и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

До этого десятилетиями в Доме правительства хранилась память, но фамилий было 26. Теперь их 94. В канун 80-летия начала войны провели масштабную поисковую работу. О каждом герое теперь расскажет и книга «Они были первыми». Ее презентация состоялась сегодня после минуты молчания.

Игорь Марзалюк: суверенитет, целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью-4

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Суверенитет, территориальная целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью. Это самый важный, самый фундаментальный урок тех событий и того дня, который разделил эту жизнь на до и после. И эти люди с достоинством и честью выполнили свой долг. Поэтому сегодня мы просто восстанавливаем историческую справедливость.

Первый созыв Верховного Совета БССР работал 9 лет – с 1938-го. Выборы проводились дважды. Был избран 451 депутат. И каждый пятый отдал жизнь на благо родины во время Великой Отечественной войны. Они героически сражались на фронтах, были активными участниками партизанского движения и подполья, трудились в тылу. Сегодня об их подвигах рассказывают уже внуки.

Правнучка депутата Верховного Совета БССР: она решила не эвакуироваться, её расстреляли на глазах детей и односельчан

Игорь Марзалюк: суверенитет, целостность страны – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью-7

Книга «Они были первыми» – это еще один тематический раздел международного проекта «Цифровая звезда». Новый формат создан для вовлечения молодежи в процесс сохранения объективной исторической памяти.

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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