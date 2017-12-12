В Минске прошёл благотворительный бал: вырученные деньги потратят на подарки для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

Новости Беларуси. Добро в Рождество: благотворительный бал прошёл сегодня в Минске. Более 300 парней и девушек исполнили самые разнообразные номера: от традиционного вальса до страстного танго, от медленного джаза до зажигательного степа. Но самая важная часть бала – аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участникам предложили украшения ручной работы, услуги фотографов и художников. Вырученные средства пойдут на новогодние подарки воспитанникам Осиповичской школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Анатолий Ермолович, заместитель начальника Военного факультета Белорусской государственной академии авиации по идеологической работе:

Самое главное – собрать какие-то деньги и купить подарки детям. И, конечно же, приобщить молодёжь к тому, что нужно об этом думать, что есть какие-то детки. У которых нет никого.