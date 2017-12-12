Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году

Новости Беларуси. Строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств закончат раньше намеченного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств закончат раньше намеченного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он откроет свои двери в начале 2019 года к Евроиграм. Здесь можно не только заниматься спортом, но и организовывать культурно-массовые мероприятия.
Современное сценическое оборудование и большой зрительный зал на 1200 мест позволят студентом ставить спектакли на высшем уровне.
Владимир Насеня, проректор по общим вопросам Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Нашим студентам будет предоставлен спортивный зал общей площади порядка 280 метров для занятий игровыми видами спорта. Также здесь будет 2 тренажёрных зала, оборудованные силовыми и кардиотренажёрами.
Общая площадь центра составит более 7 тысяч квадратных метров. На его строительство потратят около 8 миллионов рублей.