Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году

Новости Беларуси. Строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств закончат раньше намеченного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он откроет свои двери в начале 2019 года к Евроиграм. Здесь можно не только заниматься спортом, но и организовывать культурно-массовые мероприятия.

Современное сценическое оборудование и большой зрительный зал на 1200 мест позволят студентом ставить спектакли на высшем уровне.

Владимир Насеня, проректор по общим вопросам Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Нашим студентам будет предоставлен спортивный зал общей площади порядка 280 метров для занятий игровыми видами спорта. Также здесь будет 2 тренажёрных зала, оборудованные силовыми и кардиотренажёрами.