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Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году

12 декабря 2017 19:36
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Новости Беларуси. Строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств закончат раньше намеченного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году -1

Он откроет свои двери в начале 2019 года к Евроиграм. Здесь можно не только заниматься спортом, но и организовывать культурно-массовые мероприятия.

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году -3

Современное сценическое оборудование и большой зрительный зал на 1200 мест позволят студентом ставить спектакли на высшем уровне. 

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году -5

Владимир Насеня, проректор по общим вопросам Белорусского государственного университета культуры и искусств: 
Нашим студентам будет предоставлен спортивный зал общей площади порядка 280 метров для занятий игровыми видами спорта. Также здесь будет 2 тренажёрных зала, оборудованные силовыми и кардиотренажёрами. 

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году -7

Общая площадь центра составит более 7 тысяч квадратных метров. На его строительство потратят около 8 миллионов рублей. 

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году -10

# общество # Фотофакт # Строительство # Владимир Насеня

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