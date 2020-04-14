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Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки

14 апреля 2020 15:40
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Новости Беларуси. Белорусы благодарят врачей за их труд. Сказать спасибо медикам теперь можно и с помощью открытки. Специальный марафон запустили БРСМ и «Белпочта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -1

Высказать слова признательности врачам, фельдшерам, санитарам и всем, кто сейчас на передовой, может любой желающий. Причем бесплатно. Для этого нужно правильно вписать в поздравительную открытку адрес медицинского учреждения, куда направляется послание, и обязательно указать хештег «спасибо медикам». Никаких марок и конвертов. И, конечно, опустить пожелание в любой почтовый ящик.

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Сама открытка может быть любой формы и дизайна, даже самодельная. Работники почты сами отсортируют корреспонденцию и погасят специальным штампом.

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -4

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -6

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Это просто знак того, что мы вместе, мы единым порывом поддерживаем наших медиков. Это их никоем образом не отвлечет. Но лишний раз им будет приятно, что со всей страны, со всего района или области о них помнят, знают и пытаются таким образом высказать слова поддержки и пожелания.

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -9

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -11

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -13

Только за первый день медицинским работникам было направлено более 1100 открыток. Добросердечный марафон бессрочный, а потому сказать теплые слова успеет каждый.

Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки -16

# Коронавирус # общество # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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