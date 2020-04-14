Марафон «Спасибо медикам». Белорусы благодарят врачей за их труд и отправляют им открытки

Новости Беларуси. Белорусы благодарят врачей за их труд. Сказать спасибо медикам теперь можно и с помощью открытки. Специальный марафон запустили БРСМ и «Белпочта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высказать слова признательности врачам, фельдшерам, санитарам и всем, кто сейчас на передовой, может любой желающий. Причем бесплатно. Для этого нужно правильно вписать в поздравительную открытку адрес медицинского учреждения, куда направляется послание, и обязательно указать хештег «спасибо медикам». Никаких марок и конвертов. И, конечно, опустить пожелание в любой почтовый ящик.

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Сама открытка может быть любой формы и дизайна, даже самодельная. Работники почты сами отсортируют корреспонденцию и погасят специальным штампом.