В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну

Новости Беларуси. Радиационная обстановка в Беларуси стабильна и не превышает нормативных параметров. В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники

Состояние атмосферы ежедневно анализируют в режиме онлайн. Специалисты измеряют мощность дозы гамма-излучения, анализируют осадки, наблюдают за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы. Также оценивают данные из соседних стран и Белорусской АЭС. При этом в расчет берут результаты многолетних исследований.

Алла Шалупаева, начальник отдела радиационного мониторинга филиала «Гомельоблгидромет»:

В настоящее время превышение мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. На территории Гомельской области уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бетта-активности и содержание цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствуют установившимся многолетним значениям.