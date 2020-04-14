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В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну

14 апреля 2020 15:24
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Новости Беларуси. Радиационная обстановка в Беларуси стабильна и не превышает нормативных параметров. В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну-1

Состояние атмосферы ежедневно анализируют в режиме онлайн. Специалисты измеряют мощность дозы гамма-излучения, анализируют осадки, наблюдают за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы. Также оценивают данные из соседних стран и Белорусской АЭС. При этом в расчет берут результаты многолетних исследований.

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну-4

Алла Шалупаева, начальник отдела радиационного мониторинга филиала «Гомельоблгидромет»:
В настоящее время превышение мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. На территории Гомельской области уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бетта-активности и содержание цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствуют установившимся многолетним значениям.

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну-7

Буквально несколько часов назад пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать. Леса горели 10 дней. Пламя вплотную подобралось к городу Припять. Тем не менее, ситуацию все-таки удалось взять под контроль. Чтобы потушить тление после пожара, понадобится еще несколько дней.

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну-10

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Алла Шалупаева # Фотофакт

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