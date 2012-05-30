Марафон инвалидов-колясочников в Витебске

Новости Беларуси. Марафон инвалидов-колясочников прошел в Витебске. Благотворительная акция собрала около сотни человек. Инвалиды-колясочники проехали по улицам города, возложили цветы к Вечному огню, посетили Собор и покатались на теплоходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Богушевич, участник марафона:

Редко где бываем, поэтому нравится везде. Конечно, дух поднимает. Великолепно.

Анжелика Ляховская, участник марафона:

Рады, конечно. Все собрались, коллеги по несчастью. Настроение хорошее. Погода не такая жаркая. Так что все у нас хорошо. Рады принять участие в этом марафоне.