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Марафон инвалидов-колясочников в Витебске

30 мая 2012 06:15
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Новости Беларуси.  Марафон инвалидов-колясочников прошел в Витебске. Благотворительная акция собрала около сотни человек. Инвалиды-колясочники проехали по улицам города, возложили цветы к Вечному огню, посетили Собор и покатались на теплоходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Богушевич, участник марафона:
Редко где бываем, поэтому нравится везде. Конечно, дух поднимает. Великолепно.

Анжелика Ляховская, участник марафона:
Рады, конечно. Все собрались, коллеги по несчастью. Настроение хорошее. Погода не такая жаркая. Так что все у нас хорошо. Рады принять участие в этом марафоне.

# общество # Благотворительность # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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