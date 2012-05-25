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Виртуальная подача заявлений и зачисление будут опробованы в 7 вузах Беларуси

25 мая 2012 17:51
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Новости Беларуси. Семь белорусских вузов в этом году станут участниками эксперимента.  Автоматизированная система подачи заявлений и зачисления будет опробована в виртуальном режиме. В эксперимент включились БНТУ, БГУИР, Белорусский государственный технологический университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины и Полоцкий государственный университет.

Абитуриентам, подающим документы в эти вузы, предложат заполнить  анкету и указать по приоритетности пять вариантов поступления. Итоги эксперимента сравнят с реальным зачислением в вузы.

Разработкой системы по заказу министерства образования занимается БГУИР. После того, как она будет полностью отработана, ее внедрят во все вузы страны. Это позволит вывести вступительную компанию на более высокий уровень –  процесс зачисления станет еще более прозрачным, сроки приемной компании станут короче.

Кроме того, нововведение позволит исключить фактор случайности при поступлении и уйти от проблемы последнего дня подачи документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Батура, ректор БГУИР:
Абитуриент при подаче заявления может указать несколько вузов (до 5) и несколько специальностей (до 5). Правда, пока выбрано два профиля. Это технико-технологический и экономический профили. Указав в заявлении эти сведения, он попадает в нашу автоматизированную базу данных всех абитуриентов, и разработанный нами программный продукт сработает по их зачислению.

# общество # Образование # Вступительная кампания # Михаил Батура

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