День пограничника в Минске

Новости Беларуси. День пограничника в Беларуси началися с возложения цветов к памятникам и обелискам. В Минске к монументу на площади Победы пришли ветераны и военные. Возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы - мирное государство, у нас мирные границы, мы никому не угрожаем. Это я могу сказать точно. Но если у кого-то будет желание, то они должны понимать, что серьезные отпор, как и в те суровые годы, будет всегда дан.

А на острове «Мужества и скорби» почтили память погибших в Афганистане. Военнослужащие и ветераны возложили венки к мемориалу погибших воинов. За время боевых действий в Афганистане советские пограничники потеряли 518 человек, 34 из них – белорусы.

В Минске также прошло традиционное шествие. В нем участвовало несколько сотен человек.

Николай Кохан, председатель Союза ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь:

Какие-то другие праздники мы можем пропустить, но 28 мая – это святое. Это святой праздник, действительно, праздник всего народа, потому что все мы, а особенно сегодня в условиях открытости общества, причастны как-то к границе: либо пересекаем ее, либо относимся.

Военнослужащие в зеленых беретах охраняют около двух тысяч километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно – внешняя граница Союзного государства и стран СНГ.