«Марафон имеет глубокий смысл». В Могилёвской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца»

Новости Беларуси. В Могилевской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой марафон добрых дел проходит 9-й год подряд под эгидой Белорусского детского фонда.
Новости Беларуси. В Могилевской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой марафон добрых дел проходит 9-й год подряд под эгидой Белорусского детского фонда.
В преддверии новогодних и рождественских праздников неравнодушные жители области оказывают поддержку детям-инвалидам, сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям. Стать участником может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на благотворительный счет фонда.
Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда:
Приятно, что даже до начала марафона мы получили уже несколько звонков по поводу того, а будет ли марафон в этом году. Значит, его уже ждут, ждут не только дети, не только те, кому будет помощь оказана и кому она будет адресована, а ждут те, кто хочет эту помощь сделать. Это очень здорово, это говорит о том, что действительно этот марафон имеет большой и глубокий смысл.
К слову, 10 декабря стартует уже ставшая традиционной новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Чиновники, бизнесмены, представители общественных организаций посетят детские дома, интернаты и больницы, чтобы поздравить ребят с праздниками и вручить им новогодние подарки.