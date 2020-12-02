«Марафон имеет глубокий смысл». В Могилёвской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца»

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда:

Приятно, что даже до начала марафона мы получили уже несколько звонков по поводу того, а будет ли марафон в этом году. Значит, его уже ждут, ждут не только дети, не только те, кому будет помощь оказана и кому она будет адресована, а ждут те, кто хочет эту помощь сделать. Это очень здорово, это говорит о том, что действительно этот марафон имеет большой и глубокий смысл.