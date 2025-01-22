Лесовод за смену собирает до 20 кг шишек на высоте 30 метров! Вот как получают семена хвойных

Анна Меркушевич, корреспондент: У работников леса сейчас горячая пора. И длится она с декабря по март. Со 100 килограммов вот такой сосновой шишки получают около 1 килограмма семян. Как видим, выхлоп небольшой. Всего 1 %.

Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза:

Сбор осуществляется не с разных деревьев. Именно с деревьев, которые не повреждены, которые не имеют многовершинности, которые не повреждены вредителями, имеют нормальные генетические свойства. И которые самые лучшие в насаждении.

На первый взгляд, не работа, а сплошное удовольствие и полная гармония с природой! Но ведь далеко не каждый отважится подняться на высоту 25-30 метров. Да еще и в таком положении собрать 15 килограммов сосновой шишки – такова норма на лесовода за рабочую смену.