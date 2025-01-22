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Лесовод за смену собирает до 20 кг шишек на высоте 30 метров! Вот как получают семена хвойных

22 января 2025 09:53
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Лесовод за смену собирает до 20 кг шишек на высоте 30 метров! Вот как получают семена хвойных-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
У работников леса сейчас горячая пора. И длится она с декабря по март. Со 100 килограммов вот такой сосновой шишки получают около 1 килограмма семян. Как видим, выхлоп небольшой. Всего 1 %.

Лесовод за смену собирает до 20 кг шишек на высоте 30 метров! Вот как получают семена хвойных-3

На этой делянке в Логойском районе собирают урожай сосновой шишки. Делают это лесоводы вручную, используя специальные вышки.

Лесовод за смену собирает до 20 кг шишек на высоте 30 метров! Вот как получают семена хвойных-5

Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза:
Сбор осуществляется не с разных деревьев. Именно с деревьев, которые не повреждены, которые не имеют многовершинности, которые не повреждены вредителями, имеют нормальные генетические свойства. И которые самые лучшие в насаждении.

На первый взгляд, не работа, а сплошное удовольствие и полная гармония с природой! Но ведь далеко не каждый отважится подняться на высоту 25-30 метров. Да еще и в таком положении собрать 15 килограммов сосновой шишки – такова норма на лесовода за рабочую смену.

Подробности в видео.

# Профессии # Государственная лесная политика

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