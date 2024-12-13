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Дети из ДНР посетили Дворец спорта в Витебске

13 декабря 2024 08:04
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Подарить положительные эмоции тем, кто в этом особенно нуждается. Во Дворце спорта Витебска прошла акция: детей из Донецкой Народной Республики обучили катанию на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из ДНР посетили Дворец спорта в Витебске-2

На ледовой арене ребята под руководством тренеров осваивали азы фигурного катания и хоккея. Для многих это возможность забыть о трудностях. Многие впервые оказались на льду.

Дети из ДНР посетили Дворец спорта в Витебске-4

Даниил Вакарев:
Отлично отдыхать. Я очень рад, что попал на данную арену. То, что нас учат хоккеисты. Ощущения потрясающие. Я бы пережил их сотни раз.

Дети из ДНР посетили Дворец спорта в Витебске-6

Павел Челохин, руководитель группы:
Всем тем, кто причастен к нашему сегодняшнему приезду на арену, огромное спасибо, что дети вышли на лед. Они, конечно, очень боялись. Но некоторые став на коньки очень легко отправились в прекрасное путешествие.

Уже неделю группа детей из Донецкой Народной Республики проходит оздоровление в санатории Лепеля. Для них подготовили обширную культурную программу. Ребята посетят различные экскурсии и новогодние мероприятия.

# Благотворительная акция # Дети

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