Дети из ДНР посетили Дворец спорта в Витебске

Подарить положительные эмоции тем, кто в этом особенно нуждается. Во Дворце спорта Витебска прошла акция: детей из Донецкой Народной Республики обучили катанию на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ледовой арене ребята под руководством тренеров осваивали азы фигурного катания и хоккея. Для многих это возможность забыть о трудностях. Многие впервые оказались на льду.

Даниил Вакарев: Отлично отдыхать. Я очень рад, что попал на данную арену. То, что нас учат хоккеисты. Ощущения потрясающие. Я бы пережил их сотни раз.

Павел Челохин, руководитель группы:

Всем тем, кто причастен к нашему сегодняшнему приезду на арену, огромное спасибо, что дети вышли на лед. Они, конечно, очень боялись. Но некоторые став на коньки очень легко отправились в прекрасное путешествие.

Уже неделю группа детей из Донецкой Народной Республики проходит оздоровление в санатории Лепеля. Для них подготовили обширную культурную программу. Ребята посетят различные экскурсии и новогодние мероприятия.