Тысячи людей в Гренландии протестуют против планов США захватить датский остров

История с притязаниями США на Арктику грозит перерасти в серьезный трансатлантический кризис. Накануне тысячи людей вышли на марш в Гренландии, протестуя против планов Америки захватить датский остров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты возмущены заявлениями президента США о введении пошлин против европейских стран, которые ранее направили свои войска на защиту Гренландии. Тарифы в 10 % будут активированы уже 1 февраля, а с июня они повысятся до 25 %. Такие ставки продолжат действовать до урегулирования вопроса о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Штатами. Об этом заявил американский лидер.

Нужно поддержать наш народ. Я думаю, что Дании и Гренландии необходимо объединиться и воевать вместе.

Мы хотим, чтобы Гренландия принадлежала Гренландскому морю, а не Штатам. Хотим жить своей жизнью здесь.

В Брюсселе заявляют о полной солидарности с Данией и рассматривают ответные меры, однако открытый конфликт с Вашингтоном считают маловероятным. При этом в европейских столицах звучат опасения, что этот кризис раскалывает Запад. Ситуацию пытаются оспорить и в самих штатах. Сенаторы-демократы готовят законопроект для блокировки пошлин Трампа.