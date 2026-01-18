Прямой эфир

Тысячи людей в Гренландии протестуют против планов США захватить датский остров

18 января 2026 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История с притязаниями США на Арктику грозит перерасти в серьезный трансатлантический кризис. Накануне тысячи людей вышли на марш в Гренландии, протестуя против планов Америки захватить датский остров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей в Гренландии протестуют против планов США захватить датский остров-2

Активисты возмущены заявлениями президента США о введении пошлин против европейских стран, которые ранее направили свои войска на защиту Гренландии. Тарифы в 10 % будут активированы уже 1 февраля, а с июня они повысятся до 25 %. Такие ставки продолжат действовать до урегулирования вопроса о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Штатами. Об этом заявил американский лидер. 

Тысячи людей в Гренландии протестуют против планов США захватить датский остров-4

Нужно поддержать наш народ. Я думаю, что Дании и Гренландии необходимо объединиться и воевать вместе.

Тысячи людей в Гренландии протестуют против планов США захватить датский остров-6

Мы хотим, чтобы Гренландия принадлежала Гренландскому морю, а не Штатам. Хотим жить своей жизнью здесь.

В Брюсселе заявляют о полной солидарности с Данией и рассматривают ответные меры, однако открытый конфликт с Вашингтоном считают маловероятным. При этом в европейских столицах звучат опасения, что этот кризис раскалывает Запад. Ситуацию пытаются оспорить и в самих штатах. Сенаторы-демократы готовят законопроект для блокировки пошлин Трампа. 

# Международная политика # политика США

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое
17 января 2026 17:54

Тысячи протестующих требуют от США оставить Гренландию в покое

США и Украина возобновили переговоры по урегулированию конфликта
17 января 2026 17:05

США и Украина возобновили переговоры по урегулированию конфликта

В Иране начали восстанавливать доступ в сеть после масштабного отключения на фоне беспорядков
17 января 2026 14:24

В Иране начали восстанавливать доступ в сеть после масштабного отключения на фоне беспорядков