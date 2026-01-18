Крещенские морозы! Оперативные службы Беларуси работают в усиленном режиме

Крещенские морозы пришли в Беларусь. Минувшей ночью по востоку страны было до -28. В Белгидромете предупреждают: такой характер погоды сохранится в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопадов ждать не стоит. За счет умеренного ветра с континента, мороз ощущаться будет сильнее. Вместе с понижением температуры воздуха в Беларуси увеличилось и число холодовых травм. За последние два месяца зафиксировано более 3,5 тысячи подобных случаев. Среди пострадавших – 587 детей.

В связи с экстремальной погодой на усиленный режим работы перешли все оперативные службы. Для быстрого устранения возможных нарушений в режиме готовности находятся 673 аварийно-восстановительные бригады, это около 2,5 тысячи человек. Несут дежурство и экипажи Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости проверки уровня заряда аккумулятора, исправности системы отопления салона. Не лишним будет возить с собой запасной топливный фильтр, трос, лопату. Если вы попали в затруднительную ситуацию в пути, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД под названием «Мы всегда рядом!». Кроме того, в Беларуси продолжается активная борьба с наледью на крышах, чтобы обеспечить безопасность жителей.