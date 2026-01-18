Под Новополоцком открыли комплекс по обращению с отходами

Под Новополоцком открыли комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он располагается вдали от Новополоцка и Полоцка, что позволяет поддерживать хорошую экологическую обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в год планируют сортировать около 80 тысяч тонн ТКО, а также перерабатывать 10 тысяч тонн строительных отходов и четыре тысячи тонн зеленой массы, образующейся после обкосов городских скверов и парков. Кроме того, на заводе внедрили новые производства. Это переработка мягких полиэтиленов. Также впервые в Витебской области производят обезвреживание и утилизацию медицинских и биологических отходов. Новый комплекс позволит повысить процент использования ТКО, уменьшить объемы захоронений отходов, которые сегодня не используются во вторичном хозяйственном обороте. Это значительный вклад в сохранение экологии в Витебской области.

Сергей Велюго, директор УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов»:

Главная цель этого объекта – это максимальное использование, а именно 67 % от объема образования отходов в год. Это наша цель, которая позволяет минимизировать опять же объемы по захоронению.