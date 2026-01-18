Белорусская легенда! Как изменился «МотоВелоЗавод» с новым директором? Интервью с Сергеем Манько

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько. Что сделал первым делом после назначения гендиректором «МотоВелоЗавода»? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С чего вы начали свою производственную деятельность в роли генерального директора? С заработной платой или с производительности труда?

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:

Все началось с технологий. Когда глава государства критиковал, все было видно, была просто сборка, никаких производственных площадей практически не было. Мы сели за разработку технологий, то есть возобновлять компетенции в производстве рам. Основа велосипеда и мотоцикла. Александр Осенко:

Для того, чтобы производить у нас. Сергей Манько:

Сели за разработку технологии, разобрались с технологией, подобрали перечень оборудования. Дальше пошли уже работать с Министерством промышленности. Предприятия Минпрома помогали осваивать, локализовать те детали и те компетенции, которые были на заводах Министерства промышленности у нас в стране, да. Таких 15 предприятий участвовало. Это и фары, это и всевозможные резинотехнические изделия, пластик, обтекатели. Но на сегодня мы уже эти компетенции переносим к себе.

Александр Осенко:

Какой уровень локализации? Сергей Манько:

На сегодня мотоцикл D4 125 – 71 %. А было 8 %. Был просто сборочный процесс. Как собирал команду на производстве? Александр Осенко:

Как вы сколачивали команду на предприятии, когда пришли руководить? Сергей Манько:

Пришел, каждого допросил и понял, кто что может сделать. И даже если человек не работал в должности, я поставил его на ту должность, с которой он может справиться. Александр Осенко:

Вы пришли на завод, кого-нибудь знали?

Сергей Манько:

Нет, конечно. Это все в процессе общения, в процессе работы. Александр Осенко:

Ориентир и приоритет профессионализму или «хороший парень»? Сергей Манько:

Конечно, профессионализм. Парни могут быть везде хорошие, но делать дело надо кому? Профессионалу, а не хорошему парню. Хороший парень – это в семье, на улице, в магазине, а на работе и на производстве такого не бывает. На производстве должно быть все жестко, контрольно и правильно по технологии. О льготах резидентам Технопарка для развития бизнеса Александр Осенко:

Территориально на заводе создан технопарк. И «МотоВелоЗавод» входит в Технопарк.

Сергей Манько:

В резиденты Технопарка. Это отдельное юрлицо. Вся территория – технопарк. Здания, сооружения – это все Технопарк. На сегодня по указу Президента на Технопарке созданы условия для развития бизнеса – это нулевая ставка НДС при ввозе оборудования для привлечения новых технологий и развития технопарков и резидентов технопарков. Это нулевая пошлина и нулевой НДС. Также есть еще льготы по налогу на прибыль. Почему в Беларуси нужно сохранять среднее специальное образование и кто переманивает специалистов?

Сергей Манько:

У нас работает на сегодня 253 человека. Средний возраст работающих – 39 лет. Мы очень хорошо работаем на сегодня с молодежью, набираем после техникумов, после средних специальных образований, технических. Это и сварщики, это и слесари механосборочных работ. Очень хорошо, что у нас в стране сохранилось среднее образование, потому что мы часто бываем в командировках и общаемся с коллегами из Российской Федерации. У них это беда. Александр Осенко:

Коллеги не переманивают специалистов? Сергей Манько:

Всякое бывает. Бывает, и мы переманиваем. Александр Осенко:

А как вы привлекаете молодежь к себе? Сергей Манько:

Это новое оборудование, новые цеха, то есть это условия работы. Молодежь очень сильно обращает на это внимание. Сама культура производства обязывает. И они хотят и сами стараются делать чище, лучше. И это отражается на техпроцессе. Надо понимать молодёжные тренды! Как привлекают молодых специалистов?

Александр Осенко:

Тенденции постоянно меняются. Мода на велосипеды прогрессирует, я имею в виду на технологии. Но для того, чтобы продавать молодежи, надо же понимать их тренды. Конструкторы у вас кто? Сергей Манько:

У нас конструкторы молодые. Во-первых, я когда пришел работать на предприятие, там не было ни одного конструктора, не было даже конструкторского бюро. Вся моя работа началась с подбора персонала к конструкторскому бюро. Все конструкторы молодые, у нас их не так много, пять человек, в возрасте до 30 лет. То есть это все ребята после вузов – молодцы, умные, прогрессивные, и они задают темп нашим продуктам. Александр Осенко:

Какими новостями вы можете похвастаться в конструировании велосипедов?