Белорусская легенда! Как изменился «МотоВелоЗавод» с новым директором? Интервью с Сергеем Манько
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.
Что сделал первым делом после назначения гендиректором «МотоВелоЗавода»?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С чего вы начали свою производственную деятельность в роли генерального директора? С заработной платой или с производительности труда?
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Все началось с технологий. Когда глава государства критиковал, все было видно, была просто сборка, никаких производственных площадей практически не было. Мы сели за разработку технологий, то есть возобновлять компетенции в производстве рам. Основа велосипеда и мотоцикла.
Александр Осенко:
Для того, чтобы производить у нас.
Сергей Манько:
Сели за разработку технологии, разобрались с технологией, подобрали перечень оборудования. Дальше пошли уже работать с Министерством промышленности. Предприятия Минпрома помогали осваивать, локализовать те детали и те компетенции, которые были на заводах Министерства промышленности у нас в стране, да.
Таких 15 предприятий участвовало. Это и фары, это и всевозможные резинотехнические изделия, пластик, обтекатели. Но на сегодня мы уже эти компетенции переносим к себе.
Александр Осенко:
Какой уровень локализации?
Сергей Манько:
На сегодня мотоцикл D4 125 – 71 %. А было 8 %. Был просто сборочный процесс.
Как собирал команду на производстве?
Александр Осенко:
Как вы сколачивали команду на предприятии, когда пришли руководить?
Сергей Манько:
Пришел, каждого допросил и понял, кто что может сделать. И даже если человек не работал в должности, я поставил его на ту должность, с которой он может справиться.
Александр Осенко:
Вы пришли на завод, кого-нибудь знали?
Сергей Манько:
Нет, конечно. Это все в процессе общения, в процессе работы.
Александр Осенко:
Ориентир и приоритет профессионализму или «хороший парень»?
Сергей Манько:
Конечно, профессионализм. Парни могут быть везде хорошие, но делать дело надо кому? Профессионалу, а не хорошему парню. Хороший парень – это в семье, на улице, в магазине, а на работе и на производстве такого не бывает. На производстве должно быть все жестко, контрольно и правильно по технологии.
О льготах резидентам Технопарка для развития бизнеса
Александр Осенко:
Территориально на заводе создан технопарк. И «МотоВелоЗавод» входит в Технопарк.
Сергей Манько:
В резиденты Технопарка. Это отдельное юрлицо. Вся территория – технопарк. Здания, сооружения – это все Технопарк.
На сегодня по указу Президента на Технопарке созданы условия для развития бизнеса – это нулевая ставка НДС при ввозе оборудования для привлечения новых технологий и развития технопарков и резидентов технопарков. Это нулевая пошлина и нулевой НДС. Также есть еще льготы по налогу на прибыль.
Почему в Беларуси нужно сохранять среднее специальное образование и кто переманивает специалистов?
Сергей Манько:
У нас работает на сегодня 253 человека. Средний возраст работающих – 39 лет. Мы очень хорошо работаем на сегодня с молодежью, набираем после техникумов, после средних специальных образований, технических. Это и сварщики, это и слесари механосборочных работ.
Очень хорошо, что у нас в стране сохранилось среднее образование, потому что мы часто бываем в командировках и общаемся с коллегами из Российской Федерации. У них это беда.
Александр Осенко:
Коллеги не переманивают специалистов?
Сергей Манько:
Всякое бывает. Бывает, и мы переманиваем.
Александр Осенко:
А как вы привлекаете молодежь к себе?
Сергей Манько:
Это новое оборудование, новые цеха, то есть это условия работы. Молодежь очень сильно обращает на это внимание. Сама культура производства обязывает. И они хотят и сами стараются делать чище, лучше. И это отражается на техпроцессе.
Надо понимать молодёжные тренды! Как привлекают молодых специалистов?
Александр Осенко:
Тенденции постоянно меняются. Мода на велосипеды прогрессирует, я имею в виду на технологии. Но для того, чтобы продавать молодежи, надо же понимать их тренды. Конструкторы у вас кто?
Сергей Манько:
У нас конструкторы молодые. Во-первых, я когда пришел работать на предприятие, там не было ни одного конструктора, не было даже конструкторского бюро. Вся моя работа началась с подбора персонала к конструкторскому бюро.
Все конструкторы молодые, у нас их не так много, пять человек, в возрасте до 30 лет. То есть это все ребята после вузов – молодцы, умные, прогрессивные, и они задают темп нашим продуктам.
Александр Осенко:
Какими новостями вы можете похвастаться в конструировании велосипедов?
Сергей Манько:
В каждом узле есть свои преимущества. Это и сварка, это и подбор комплектующих, педали, шатуны, сидения. Все подбирается под конкретного потребителя. Звездочки обязательно, переключатели – это все подбирается непосредственно под каждого потребителя.
Есть детские велосипеды, есть взрослые велосипеды, прогулочные, дамские велосипеды, мужские. У нас 116 моделей на сегодня.
Александр Осенко:
Чем вы их привлекли к себе?
Сергей Манько:
Самое главное – когда люди приходили, они понимали, что они будут первыми. Им не придется за кем-то дорабатывать, а они будут создавать. Для них это, мне кажется, сыграло важную роль.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Сергей Манько:
Рецепт настоящего белоруса заключается в том, чтобы себе ставить планку выше, чем ты можешь сделать. Не должно быть горизонта. Горизонт должен растворяться – тогда ты будешь предан делу на 100 %. Самое главное – делать так, чтобы нашим детям не было стыдно за нас.
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