Психолог: «Самоуверенность – худший советчик, когда речь идёт о большой политике»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время заседания по безопасности Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что внешнеполитическая ситуация складывается таким образом, что на ближайшую перспективу поводов для саморасслабления не предвидится.
«Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира», – отметил глава государства. За наглядным подтверждением слов Президента мы можем обратиться к новостной повестке на мировой арене, при желании без труда обнаружить, как один за одним вспыхивает очередной локальный конфликт или обостряется внутренняя ситуация в странах. К примеру, на данный момент – это Сирия, Грузия, Северная Корея и, конечно же, Украина. И если начинать разбирать каждую обостренную ситуацию по деталям, то зачастую можно обнаружить посторонних выгодополучателей от чужой беды. Вокруг событий в каждой из «раскаленных» стран обычно собирается целый набор желающих поучаствовать, опосредованно повлияв на то, чтобы динамика обострения не утихла. Например, как только в мировую повестку зашли намеки на возможность переговоров между Россией и Украиной, активизировались такие представители зарубежной политики, вроде Марка Рютте, которые с позиции «исключительной заботы» порекомендуют отложить любые мирные переговоры до той поры, пока Украину не вооружат до зубов. Согласно риторике генсекретаря НАТО, это поможет Украине обрести силу и вес во время переговоров. Однако, с учетом того, что чрезмерное присутствие вооружений НАТО как раз и было одним из спусковых механизмов для обострения отношений между Россией и Украиной, то усиление поставок военной техники едва ли как-то созвучно с мирным сценарием.
Алена Дзиодзина:
Точно таким же образом внутреннюю уверенность президента Зеленского о скором вступлении Украины в Альянс последнее время подкрепляли встречи с Макроном и Шольцем. После которых Зеленский очередной раз акцентировал свое намерение продолжать НАТОизацию, несмотря ни на что, и проявлял желание даже не отложить данный процесс на какой-нибудь срок в 10 лет, а ускориться. Анализируя перспективы переговоров в подобном ключе – этот сценарий развития событий с трудом коррелирует с тем, чтобы военный конфликт решился мирным путем. Как бы ни пытались нас убеждать представители зарубежной политики, что такая позиция силы должна поспособствовать остановке огня. Психологически, это пыль в глаза и не более. Поскольку большей вероятностью тот подход, что предлагают западные советчики приведет к обострению ситуации. О хитросплетении слов и поступков со стороны представителей западноевропейской политики предупредил и глава государства на заседании совета по безопасности: «Не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя», – обобщил ситуацию Президент. Как историк, он хорошо понимает, что самоуверенность – худший советчик, когда речь идет о большой политике и западных попытках переделить мир под себя.