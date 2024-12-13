Психолог: «Самоуверенность – худший советчик, когда речь идёт о большой политике»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время заседания по безопасности Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что внешнеполитическая ситуация складывается таким образом, что на ближайшую перспективу поводов для саморасслабления не предвидится.

«Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира», – отметил глава государства. За наглядным подтверждением слов Президента мы можем обратиться к новостной повестке на мировой арене, при желании без труда обнаружить, как один за одним вспыхивает очередной локальный конфликт или обостряется внутренняя ситуация в странах. К примеру, на данный момент – это Сирия, Грузия, Северная Корея и, конечно же, Украина. И если начинать разбирать каждую обостренную ситуацию по деталям, то зачастую можно обнаружить посторонних выгодополучателей от чужой беды. Вокруг событий в каждой из «раскаленных» стран обычно собирается целый набор желающих поучаствовать, опосредованно повлияв на то, чтобы динамика обострения не утихла. Например, как только в мировую повестку зашли намеки на возможность переговоров между Россией и Украиной, активизировались такие представители зарубежной политики, вроде Марка Рютте, которые с позиции «исключительной заботы» порекомендуют отложить любые мирные переговоры до той поры, пока Украину не вооружат до зубов. Согласно риторике генсекретаря НАТО, это поможет Украине обрести силу и вес во время переговоров. Однако, с учетом того, что чрезмерное присутствие вооружений НАТО как раз и было одним из спусковых механизмов для обострения отношений между Россией и Украиной, то усиление поставок военной техники едва ли как-то созвучно с мирным сценарием.