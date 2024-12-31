Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash»

Александр Меженный:

Это здорово. Вот не каждый может похвастаться, а они реально могут. Так, ну и, конечно же, важный вопрос, особенно с учетом того, что родители сейчас смотрят. Что ждете от 2025 года? Какие подарки заказали уже Деду Морозу? Есть варианты?

– Новый телефон.