Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash»

Но сейчас шутки в стороны! В студии самые большие артисты.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – воспитанники гранд-студии «Malinovka by Spamash».
Но сейчас шутки в стороны! В студии самые большие артисты.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – воспитанники гранд-студии «Malinovka by Spamash».
Александр Меженный, ведущий:
В 2024 году что было важное, что наиболее запомнилось?
– Множество наград и Гран-при международных конкурсов.
Александр Меженный:
Это здорово. Вот не каждый может похвастаться, а они реально могут. Так, ну и, конечно же, важный вопрос, особенно с учетом того, что родители сейчас смотрят. Что ждете от 2025 года? Какие подарки заказали уже Деду Морозу? Есть варианты?
– Новый телефон.
– Шоколадку.
Александр Меженный:
Ну и, конечно же, очень важно что? Важно получать самые настоящие эмоции от самых дорогих артистов.
Подробности в видео.