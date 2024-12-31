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Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash»

31 декабря 2024 08:48
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Но сейчас шутки в стороны! В студии самые большие артисты.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – воспитанники гранд-студии «Malinovka by Spamash».

Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash» -2

Александр Меженный, ведущий:
В 2024 году что было важное, что наиболее запомнилось?

Множество наград и Гран-при международных конкурсов.

Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash» -4

Александр Меженный:
Это здорово. Вот не каждый может похвастаться, а они реально могут. Так, ну и, конечно же, важный вопрос, особенно с учетом того, что родители сейчас смотрят. Что ждете от 2025 года? Какие подарки заказали уже Деду Морозу? Есть варианты?

Новый телефон.

Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash» -6

Шоколадку.

Юные артисты загадали желания – поговорили с воспитанниками «Malinovka by Spamash» -8

Александр Меженный:
Ну и, конечно же, очень важно что? Важно получать самые настоящие эмоции от самых дорогих артистов.

Подробности в видео.

# «Спамаш» # Александр Меженный

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