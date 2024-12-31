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Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы

31 декабря 2024 08:52
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Вот и подходит к концу високосный 2024 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то – не очень. Спросили у минчан, каким он был для них.

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы-2

Дети радовали, внуки радовали. Они у меня отличники, причем все 5 человек. Все молодцы, учатся хорошо.

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы-4

Я начал лучше учиться, чем в 2023 году. Я впервые пошел на соревнования. Мы с ребятами очень хорошо ездили на всякие экскурсии с папой.

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы-6

Мы очень много путешествовали с семьей. С детьми, с мужем. Объехали весь Нарочанский край, все наши озера посмотрели.

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы-8

Новая работа! Старший сын пошел в школу, средний сын пошел в садик.

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы-10

Летом у нас были выпускные экзамены, дочь заканчивала 9 классов, мы поступали. Слава Богу, все хорошо закончилось, мы великолепно сдали, поступили и все замечательно.

Подробности в видео.

# Опрос минчан # Алеся Лакина

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