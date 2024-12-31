Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы

Вот и подходит к концу високосный 2024 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то – не очень. Спросили у минчан, каким он был для них.

Дети радовали, внуки радовали. Они у меня отличники, причем все 5 человек. Все молодцы, учатся хорошо.

Я начал лучше учиться, чем в 2023 году. Я впервые пошел на соревнования. Мы с ребятами очень хорошо ездили на всякие экскурсии с папой.

Мы очень много путешествовали с семьей. С детьми, с мужем. Объехали весь Нарочанский край, все наши озера посмотрели.

Новая работа! Старший сын пошел в школу, средний сын пошел в садик.