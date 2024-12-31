Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы

Вот и подходит к концу високосный 2024 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то – не очень. Спросили у минчан, каким он был для них.
Вот и подходит к концу високосный 2024 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то – не очень. Спросили у минчан, каким он был для них.
Дети радовали, внуки радовали. Они у меня отличники, причем все 5 человек. Все молодцы, учатся хорошо.
Я начал лучше учиться, чем в 2023 году. Я впервые пошел на соревнования. Мы с ребятами очень хорошо ездили на всякие экскурсии с папой.
Мы очень много путешествовали с семьей. С детьми, с мужем. Объехали весь Нарочанский край, все наши озера посмотрели.
Новая работа! Старший сын пошел в школу, средний сын пошел в садик.
Летом у нас были выпускные экзамены, дочь заканчивала 9 классов, мы поступали. Слава Богу, все хорошо закончилось, мы великолепно сдали, поступили и все замечательно.
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