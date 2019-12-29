Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Новости Беларуси. Как реализовать потенциал и сделать мечту действительностью? По индексу человеческого развития наша страна входит в группу стран с наиболее высокими показателями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это значит, работать и зарабатывать (а не получать) можно и здесь. Как и обеспечить себе достойный уровень жизни. Это и доход, и дом, в котором ты живешь. Все это подтверждают истории тех, кто выбрал Беларусь местом для собственного роста. Как это работает – смотрите в репортаже. Если вы всегда мечтали о жилье в центре столицы с огромным парком прямо у дома, советуем поторопиться. Ведь такая недвижимость всегда будет особенно востребована, а количество квартир и сроки праздничного предложения ограничены.

Молодые, амбициозные, успешные и при этом не программисты. Новое поколение ломает стереотипы, доказывая, что в любой сфере можно достичь своей цели и быть конкурентоспособными на рынке труда. Именно в Беларуси. Евгения Василенок не раз могла уехать за границу. Но не уехала и стала зарабатывать в родном Минске.

Евгения Василенок, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:

Я нашла свою нишу, в которой могу расти, как в карьере, и позволить себе тот же уровень жизни, что и за границей. Эта тенденция наблюдается в последние несколько лет. Молодые люди до 30 лет, которые приходят, приобретают недвижимость – коммерческую, жилье – и могут позволить себе приобрести дорогие автомобили. Я не вижу смысла уезжать за границу, если они могут достигать этого уровня здесь.

В отдельные месяцы ее заработок достигает 8 тысяч евро в эквиваленте. Евгения на своем опыте убедилась: целеустремленные молодые люди в возрасте до 30 в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния. Евгения Василенок:

С их характером, потенциалом и возможностями, устремлениями я могу точно сказать, что до 30 лет людей стало гораздо больше, нежели чем в возрастной категории до 40 или 50. Евгения доказала, что все это работает. Решила квартирный вопрос и занялась инвестированием. Евгения Василенок:

Я выбрала себе два объекта жилой недвижимости: один располагается в жилом комплексе «Чайковский», второй располагается в жилом комплексе «Маяк Минска». Выбор только на перспективу. «Чайковский» располагается в центре, активный рост цен был. Соответственно, то, что я приобретала по цене одной, сегодня в цене выросло практически в полтора-два раза. Что касается «Маяка» я спрогнозировала и выиграла на сегодняшний день. Моя квартира оценивается смело в два раза.

Виктория Слонимская в Dana Holdings попала почти случайно, а уже в октябре заработала около 5 тысяч евро – конечно, в национальной валюте. Новые сотрудники начинают работу на ресепшене. Потом обучение. И только после этого можно дорасти до работы с покупателями. Клиентов много. Людей привлекают условия: современные комплексы, простой и понятный порядок расчетов.

Виктория Слонимская, менеджер отдела продаж компании Dana Holdings:

Клиенты разные, но когда они требовательные, я хотя бы понимаю, что им важно знать, за что они платят деньги. Рассматриваю для себя комплекс «Минск Мир» по улице Аэродромной.

А Виктория Алексеева объясняет, как завоевывалась любовь клиентов и престиж работы. У девушки получается зарабатывать каждый месяц очень хорошо.

Виктория Алексеева, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:

Мы – самая известная компания на сегодняшний день. О нас очень много говорят. Прежде всего говорят о том, что клиентоориентированы. То есть наша задача как менеджеров – не потерять ни одного клиента. В руководстве компании не скрывают: лучшие менеджеры зарабатывают в месяц на уровне 5-8 тысяч евро в эквиваленте. В новогодние дни поток клиентов особенно большой – и из Минска, и из регионов. Много иностранцев – они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. А вложения в недвижимость в Беларуси более привлекательны по доходности, чем банковские вклады.

Виктория Алексеева:

Много клиентов интересуются именно комплексом «Парк Челюскинцев». Он вырос прямо на глазах. Что таить, парк в Минске такой один, поэтому у многих мечта жить возле парка, гулять по парку. Поэтому мы максимально пытались создать условия, чтобы человек получил квартиру своей мечты, когда просто открыв окно в своей квартире, он слышал пение птиц и ощущал свежий воздух, находясь при этом в самом центре столицы. Осталось не так много времени, поскольку все дома мы уже практически выстроили, и предложение по квартирам уменьшается буквально с каждым днем.

До Нового года в компании проводят праздничную акцию и предлагают наиболее выгодные условия для покупки квартир в комплексе «Парк Челюскинцев». Клиентов ждут без выходных. И предлагают уникальные для страны финансовые инструменты: беспроцентную рассрочку, партнерские кредитные программы и, главное, индивидуальный подход к каждому. Этот подход определил решение Татьяны Богданович. В комплексе «Маяк Минска» она приобрела уже пятый объект коммерческой недвижимости. В торговом центре, который весной откроют в доме «Микеланджело».

Татьяна Богданович:

У меня уже на это помещение есть арендаторы. Покупает моя дочка еще. Она живет в Вене, а инвестирует в недвижимость в Беларуси. Родственники из Америки тоже присматривают себе помещения, которые будут покупать: в этом торговом комплексе и в комплексе «Минск Мир». Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Беларусью, и наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра земли в Гиндза – самом ярком торговом и коммерческом районе Токио – достигает миллиона долларов, покупка там недвижимости становится достоянием лишь самых богатых.

Тем интереснее, что японский бизнес очень заинтересовался Беларусью – в этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахару Тезука собрался в Минске, в комплексе «Парк Челюскинцев». В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия по покупке квартир и коммерческой недвижимости. И это, согласитесь, наш новый уровень.