Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу

Подготовка к Новому году в самом разгаре. Последняя возможность приобрести недостающее для новогоднего стола. В торговых корзинах покупателей сегодня мандарины, шампанское и ингредиенты для традиционных оливье и селедки под шубой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Елки наряжены, подарки куплены, осталось только накрыть праздничный стол. Времени остается совсем мало. Покупатели в спешке закидывают в свои торговые корзины ингредиенты для новогодних блюд.

Тех, кто решил основательно закупиться в последние часы старого года, немало. Подготовка к празднику в самом разгаре. В магазинах сегодня настоящий ажиотаж: в торговых залах – пробки, как на центральных артериях столицы.