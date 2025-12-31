Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу
Подготовка к Новому году в самом разгаре. Последняя возможность приобрести недостающее для новогоднего стола. В торговых корзинах покупателей сегодня мандарины, шампанское и ингредиенты для традиционных оливье и селедки под шубой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На что еще необычайный спрос? Знает Глеб Прокофьев.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Елки наряжены, подарки куплены, осталось только накрыть праздничный стол. Времени остается совсем мало. Покупатели в спешке закидывают в свои торговые корзины ингредиенты для новогодних блюд.
Тех, кто решил основательно закупиться в последние часы старого года, немало. Подготовка к празднику в самом разгаре. В магазинах сегодня настоящий ажиотаж: в торговых залах – пробки, как на центральных артериях столицы.
Сейчас больше уже докупаем то, чего не хватило. Багет свеженький, ветчинки нарезать, может быть, каких-нибудь фруктов, какой-нибудь зеленушечки посвежее. За икоркой забежали.
В топе угощений, конечно же, оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой. Ведь это уже наша новогодняя кулинарная традиция. Но не только эти блюда будут на праздничном столе. Есть те, кто намерены побаловать себя и близких чем-то необычным.
Подробности в видео.