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Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу

31 декабря 2025 17:06
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Подготовка к Новому году в самом разгаре. Последняя возможность приобрести недостающее для новогоднего стола. В торговых корзинах покупателей сегодня мандарины, шампанское и ингредиенты для традиционных оливье и селедки под шубой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На что еще необычайный спрос? Знает Глеб Прокофьев.

Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Елки наряжены, подарки куплены, осталось только накрыть праздничный стол. Времени остается совсем мало. Покупатели в спешке закидывают в свои торговые корзины ингредиенты для новогодних блюд.

Тех, кто решил основательно закупиться в последние часы старого года, немало. Подготовка к празднику в самом разгаре. В магазинах сегодня настоящий ажиотаж: в торговых залах – пробки, как на центральных артериях столицы.

Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу-4

Сейчас больше уже докупаем то, чего не хватило. Багет свеженький, ветчинки нарезать, может быть, каких-нибудь фруктов, какой-нибудь зеленушечки посвежее. За икоркой забежали.

В топе угощений, конечно же, оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой. Ведь это уже наша новогодняя кулинарная традиция. Но не только эти блюда будут на праздничном столе. Есть те, кто намерены побаловать себя и близких чем-то необычным.

Подробности в видео.

# Новый год # Праздник в городе # Глеб Прокофьев

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