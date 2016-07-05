Мамы малышей, появившихся на свет в День Независимости, принимают поздравления и подарки

Новости Беларуси. Двойной праздник. Мамы малышей, появившихся на свет 3 июля, сегодня принимают поздравления и подарки. В День Независимости, когда вся Беларусь восхищалась зрелищным парадом, пела гимн и любовалась красочным салютом, на свет появились сотни детей. Только в Минске – 52 малыша, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Змушко, мама:

Очень приятно получить подарок в честь рождения третьего сына, третьего ребенка. Большое спасибо.

Мария Шут, мама:

Приятно, что уделили внимание, подарили такие замечательные подарки, которые действительно пригодятся.

Республиканская акция «Белая Русь – с любовью к детям» проходит начиная с 2009 года. Подарки за это время получили более 2300 женщин. Поддержка материнства, укрепление института семьи – одна из главных целей таких встреч.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Подарок на первый взгляд банальный, но предельно необходимые бытовые вещи: постельное белье из натуральных волокон, санитарно-гигиенические принадлежности – всё, что необходимо на первых днях, неделях жизни для маленького человечка.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Беларусь заслужила право быть 25 страной по счету в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей. Из 179 государств мира. И первой из стран Содружества Независимых Государств. Вдумайтесь только: 2% валового внутреннего продукта в 2015 году – это те средства, которые затратила страна на выплаты пособий семьям. Таких пособий более 10.