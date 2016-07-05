Новости Беларуси. У белорусов, которые едут в Польшу, могут дольше проверять документы. Это связано с тем, что эта европейская страна вводит временный контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны. Поэтому у тех, кто собирается отправится в Польшу на автомобиле, могут дольше и тщательнее проверять документы.

Дополнительный контроль организуют из-за саммита НАТО в Варшаве и католических Всемирных дней молодежи в Кракове. Путешественникам из Беларуси нужно быть готовыми к дополнительным проверкам документов как на территории Польши, так и за ее пределами. Проверять могут как на контрольных постах, так и на выезде из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.