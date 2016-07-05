В Беларуси увеличены сроки гарантии на капитальный ремонт домов и уточнен порядок перерасчета за ЖКУ

Новости Беларуси. Увеличены сроки гарантии на капитальный ремонт. Совмин уточнил права потребителей ЖКУ. Так, правительство Беларуси дополнило перечень основных жилищно-коммунальных услуг. В него добавили услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание лифта и обращение с твердыми бытовыми отходами.

Также внесено изменение в порядок заключения договоров на капитальный ремонт. Гарантийные сроки на выполненные работы увеличивают с 2 до 5 лет.

Уточнили и порядок перерасчета за основные жилищно-коммунальные услуги. Так, если они предоставляются с недостатками или не предоставляются вообще, то потребителю будет произведен перерасчет с момента устного или письменного обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.