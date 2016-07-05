Централизованное тестирование: 5 июля – резервный день для почти 800 абитуриентов

Новости Беларуси. Последняя возможность сдать централизованное тестирование в резервный день. Почти 800 абитуриентов 5 июля воспользуются таким шансом. Это те, кто не пришел на ЦТ в основной день по уважительной причине. Например по медицинским показаниям. Все заявления предварительно рассмотрела специальная комиссия.

Сдавать ЦТ все абитуриенты, в том числе и иногородние будут в Белорусском государственном университете. Им предложат новые тестовые задания по 15 предметам.

А накануне стали известны общие результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам. Так, в тестировании приняли участие более 97 тысяч человек. По белорусскому языку абсолютные результат 100 баллов получили 50, а по русскому – 86 абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.