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Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС

16 сентября 2018 12:32
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Новости Беларуси. В магазинах Минска появился хлеб и белый шоколад с символикой МЧС.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, десять тысяч штук хлеба, на упаковке которого изображён номер «112», поступило в 100 минских магазинах.  

Также выпущен белый шоколад, на котором пищевым красителем изображена главная страница мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».  

Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС-1

Фото: vk.com/mchs_rb  

Выпуск продуктов с символикой МЧС не является чем-то новым. Например, в магазинах можно купить продукты, на которых есть наклейки с надписью «Не оставляйте детей одних».  

Всё это делается для популяризации профессии спасателя и мобильного приложения МЧС. Также это нужно для информирования и обучения населения правилам безопасности.  

Сотрудники МЧС любят удивлять креативностью. Например, в день 165-летия со дня создания пожарной службы Беларуси спасатели читали рэп. 

В начале сентября был опубликован ролик про курс молодого бойца будущих работников МЧС – подробности здесь.  

# МЧС Беларуси # общество

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