Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС

Также выпущен белый шоколад, на котором пищевым красителем изображена главная страница мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

Как сообщает Минское ГУМЧС, десять тысяч штук хлеба, на упаковке которого изображён номер «112», поступило в 100 минских магазинах.

Новости Беларуси. В магазинах Минска появился хлеб и белый шоколад с символикой МЧС.

Выпуск продуктов с символикой МЧС не является чем-то новым. Например, в магазинах можно купить продукты, на которых есть наклейки с надписью «Не оставляйте детей одних».

Всё это делается для популяризации профессии спасателя и мобильного приложения МЧС. Также это нужно для информирования и обучения населения правилам безопасности.

Сотрудники МЧС любят удивлять креативностью. Например, в день 165-летия со дня создания пожарной службы Беларуси спасатели читали рэп.