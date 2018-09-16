Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС

Новости Беларуси. В магазинах Минска появился хлеб и белый шоколад с символикой МЧС.
Как сообщает Минское ГУМЧС, десять тысяч штук хлеба, на упаковке которого изображён номер «112», поступило в 100 минских магазинах.
Также выпущен белый шоколад, на котором пищевым красителем изображена главная страница мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».
Выпуск продуктов с символикой МЧС не является чем-то новым. Например, в магазинах можно купить продукты, на которых есть наклейки с надписью «Не оставляйте детей одних».
Всё это делается для популяризации профессии спасателя и мобильного приложения МЧС. Также это нужно для информирования и обучения населения правилам безопасности.
Сотрудники МЧС любят удивлять креативностью. Например, в день 165-летия со дня создания пожарной службы Беларуси спасатели читали рэп.
В начале сентября был опубликован ролик про курс молодого бойца будущих работников МЧС – подробности здесь.