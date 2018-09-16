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«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде

16 сентября 2018 12:05
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Новости Беларуси. Беларусь – IT-страна. Сегодня, 16 сентября, это еще раз доказывают юные изобретатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повелители железа и пластика собрались в Минске.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-1

Здесь проходит национальный отбор участников, которые в середине ноября отправятся в Таиланд на Всемирную олимпиаду роботов.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-4

Дмитрий Гаев, руководитель школы робототехники, организатор национального отбора на Всемирную олимпиаду робототехники:
Робототехника – для нас инструмент, с помощью которого мы растим интерес детей к точным наукам. Им это очень нравится, они начинают развиваться.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-7

Анна Шульгина, судья национального отбора на Всемирную олимпиаду робототехники:
Если сравнить роботов этого года с роботами прошлого года, то разработки очень интересные, серьезные. Конечно, противостояние будет.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-10

Александр Курочкин, участник национального отбора на Всемирную олимпиаду робототехники:
Роботам, к сожалению, мы имена не давали. Он хорошо доставляет грузы на корабль, аккуратно сортируют в контейнеры. В принципе, это основа того, что мы должны делать. С суперзаданием мы пока, конечно, не сильно разобрались, но основа для того, чтобы показать хороший результат, у нас есть.

В столичном Дворце молодежи за путевку на международный турнир состязаются 50 команд, на планетарное первенство отправится лишь шесть. Роботов школьники создают самостоятельно из умного конструктора. Для каждой возрастной группы по регламенту своя дисциплина и задания.

А вот тема 2018 года единая – продукты питания. Пожалуй, самая зрелищная категория – робофутбол. На импровизированном поле с мячом, в который встроен инфракрасный излучатель, команды играют два на два.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-13

На конкурс в Таиланд могут отправится участники старше 8 лет, но сегодня свои творческие разработки представили и ребята помладше.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-16

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-18

Мы сейчас участвуем. Проверяю, чтобы колесики не отваливались. Этого робота мы собирали с мая.

Кроме технических категорий, есть место и для творчества – настоящие робопроекты с весьма актуальными идеями. И здесь нужно не только продемонстрировать инженерные умения, а защитить разработку и доказать ее практичность. Так, явные фавориты – команда из Минска – представили свою механизированную разработку робота-эколога, который особым способом избавляется от вредных насекомых.

«Разработки очень интересные». Юные белорусы представили проекты в отборе на участие во Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде-21


Это роботизированный сад с высаженными деревьями, чтобы наш робот мог обслуживать их.

Он собирает жуков с деревьев, например, с яблонь, груш, чтобы их не обрабатывать всякими пестицидами.

Победители национального отбора станут известны ближе к вечеру. Что же касается Всемирной международной олимпиады, то участие в ней примут более 22 тысяч команд из 50 стран мира.

# Роботы # общество # Дмитрий Гаев # Анна Шульгина # Фотофакт

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