Как лечить атопический дерматит? Рассказала врач-дерматолог

Атопический дерматит – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое часто проявляется у людей с повышенной чувствительностью к раздражителям и аллергенам. Он может возникнуть как у детей, так и у взрослых и характеризуется сухостью, зудом, покраснением и шелушением кожи.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

Осень – это опасный период для пациентов с атопическим дерматитом, потому что с приходом холодов включается отопление и наша кожа начинает испытывать стресс от того, что она пересыхает. Проявляется атопический дерматит сыпью и выраженным зудом кожи. Усиливаться он может в ночное время суток. В настоящее время количество пациентов с атопическим дерматитом резко возросло.

Симптомы атопического дерматита могут включать зудящие пятна, сыпь, пузырьки, шелушение и покраснение кожи, особенно на локтях, коленях, шее и лице. Зуд может быть интенсивным и значительно влиять на качество жизни. Татьяна Вертиховская:

Причин, которые могут вызывать атопический дерматит, много, но самые основные из них – это наследственность, психоэмоциональные перегрузки, воздействие окружающей среды, вода, сухой воздух, продукты питания, содержащие аллергены. Пациентам, склонным к атопическому дерматиту, необходимо придерживаться здорового образа жизни, обращать внимание на продукты питания, которые содержат аллергены и могут обострять процесс, а также им стоит тщательно ухаживать за своей кожей, использовать эмоленты. Это крема, который восстанавливают эпидермальный барьер, увлажняет кожу, напитывает кожу и не дают процессу распространиться.

Осложнения атопического дерматита могут включать бактериальные или вирусные инфекции. Диагностика заболевания обычно включает осмотры врача, анамнез и клинические симптомы. Иногда могут потребоваться аллергические тестирования для выяснения аллергенов, которые усиливают заболевание. Татьяна Вертиховская:

Выделяют несколько форм атопического дерматита. Например, возрастные формы: младенческая, детская, подростковая и взрослая формы. Они все могут проявляться по-разному, у них могут быть разные проявления. Если проявления атопического дерматита появились в раннем детстве, есть большая вероятность, что со временем ребенок уйдет в стойкую ремиссию.

Профилактика атопического дерматита заключается в избегании контакта с известными аллергенами, поддержании увлажненности кожи, использовании мягких средств гигиены, а также избегании стрессовых ситуаций.