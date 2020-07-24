Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Ольга и Дмитрий Бычковские вместе еще со школьной скамьи. Дружба переросла в любовь. А большая любовь подарила большую семью. Переезд из Столбцов в Минск для cемьи Бычковских стал по-настоящему судьбоносным. 8 детей, внук, и уютный дом, который построили сами.

Ольга Бычковская, многодетная мама:

Мы переезжали сюда – у нас было трое детей. Я была беременна четвертым. Мы же не знали, что у нас так карта ляжет. У нас даже вот этот ребенок родился после операции, после которой нельзя иметь детей. Вот он сидит – красавица наша.

Сюда переезжали – никто многодетным не был. И вот соседи под низом – у них четверо, соседи напротив – у них тоже уже четверо. Рядышком соседей – у них трое. Они говорят – глядя на вас, нам трое-четверо – это немного. Мы планировали с мужем только двое детей – мальчика и девочку. Но наше счастье приумножилось в четыре раза. Акцию выиграли в роддоме: роди третьего – получи 5 в подарок. Шутка.

Конечно, было непросто, но наградой за любовь стало всеобщее признание. Теперь Бычковские – лучшая многодетная семья столицы. «У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года» Ольга Бычковская, многодетная мама:

Нам кажется, что мы – обычная семья. Конечно, мы в этом конкурсе победили – мы старались. Постоянно репетировали, у нас был сплоченный дух. Нам это нравилось. Помогла выиграть сплочённость наша.



Такой интересный этап в нашей жизни был – 2019 год. Сначала район, потом – город, потом – республика. Дети даже иногда говорят, что им этого не хватает, уже соскучились, еще бы поучаствовали где-нибудь. Были, конечно, трудности, как у всех молодых семей. Да, нехватка денег. Может быть, иногда не хватало времени на детей, особенно – на старших. Я больше смотрю за бытом, а муж – добытчик.