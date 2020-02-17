Прямой эфир

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

17 февраля 2020 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный.   

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный» -1

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц. 

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный» -4

Светлана Дыдышко, мама девочки:
Девочка пошла на поправку, кушать начала хорошо, вес набирать. Веселая сейчас стала. Больше всего мы переживаем за дочку, чтобы в дальнейшем у нее все шло на поправку. Надеемся, что, а вдруг, может, где-то покажет отрицательный. Это у нас единственная надежда.  

Будем поддерживать ее во всем. Потом еще тяжело будет в дальнейшем с ней, когда она это все узнает. Мы боимся, как она себя поведет потом. Это больше всего для нас страшно.  

# ВИЧ/СПИД # общество # Светлана Дыдышко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты
17 февраля 2020 13:10

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

«Ты стоишь над облаками, под тобой летают самолёты». Белорусская пара покоряет высочайшие вулканы мира
17 февраля 2020 12:20

«Ты стоишь над облаками, под тобой летают самолёты». Белорусская пара покоряет высочайшие вулканы мира

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов
17 февраля 2020 11:58

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов