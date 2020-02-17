Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

Новости Беларуси. В Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный.

Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц.

Светлана Дыдышко, мама девочки:

Девочка пошла на поправку, кушать начала хорошо, вес набирать. Веселая сейчас стала. Больше всего мы переживаем за дочку, чтобы в дальнейшем у нее все шло на поправку. Надеемся, что, а вдруг, может, где-то покажет отрицательный. Это у нас единственная надежда.

Будем поддерживать ее во всем. Потом еще тяжело будет в дальнейшем с ней, когда она это все узнает. Мы боимся, как она себя поведет потом. Это больше всего для нас страшно.