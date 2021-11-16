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Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение

16 ноября 2021 13:11
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Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение-1

Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Около полудня беженцы предприняли попытку прорыва на сопредельную территорию. Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Судя по всему, ситуация сейчас нормализовалась. По крайней мере, острого противостояние мы не наблюдаем.

На связь со студией выходит наш корреспондент Вероника Кудринецкая.

Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Польскими водометами было снесено ограждение. Беженцы, пока есть передышка, восстанавливали ограждение, которое находится с нашей стороны, как могли. Возле КПП и сейчас есть движение. Они продолжают восстанавливать. Холодает. На нас немного попала вода. Те, кто попал под водомет в полной мере, даже возле костра высушатся нескоро.

Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение-7

Это наш оператор. Его полностью залили, с ног до головы из этого водомета. Видите, как слезятся глаза, все разъело. Мы подошли к медикам и сейчас будем просить помощи.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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