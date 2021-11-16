Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение

Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Около полудня беженцы предприняли попытку прорыва на сопредельную территорию. Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Судя по всему, ситуация сейчас нормализовалась. По крайней мере, острого противостояние мы не наблюдаем.
На связь со студией выходит наш корреспондент Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Польскими водометами было снесено ограждение. Беженцы, пока есть передышка, восстанавливали ограждение, которое находится с нашей стороны, как могли. Возле КПП и сейчас есть движение. Они продолжают восстанавливать. Холодает. На нас немного попала вода. Те, кто попал под водомет в полной мере, даже возле костра высушатся нескоро.
Это наш оператор. Его полностью залили, с ног до головы из этого водомета. Видите, как слезятся глаза, все разъело. Мы подошли к медикам и сейчас будем просить помощи.
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