Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение

Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Около полудня беженцы предприняли попытку прорыва на сопредельную территорию. Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Судя по всему, ситуация сейчас нормализовалась. По крайней мере, острого противостояние мы не наблюдаем. На связь со студией выходит наш корреспондент Вероника Кудринецкая.