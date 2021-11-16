ГПК Беларуси: применение польскими силовиками спецсредств расценивается не иначе как насильственные действия

Новости Беларуси. Белорусская сторона инициирует расследование инцидента на границе с Польшей, который произошел 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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