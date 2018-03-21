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Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»

21 марта 2018 19:49
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Новости Беларуси. С лишней хромосомой, но не лишние в жизни. В центре внимания мирового сообщества сегодня люди с синдромом Дауна,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генетический сбой врачи уже давно признали не болезнью и не приговором, а лишь особенностью. 

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-1

В семье Екатерины Липиной маленький Петя – долгожданный малыш.  Он обычный ребёнок – весёлый, любит играть, обожает маму и папу, и иногда, как и все дети, капризничает. 

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-4

Екатерина Липина:
Мы еще маленькие, но несмотря на это, уже многое умеем – начинаем разговаривать, топать с  мамой за ручки. Самое главное – не слушать никого. Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный. Мы Петеньку очень долго ждали.

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-7

Наталья тоже не сомневается в своём правильном выборе 10 лет назад, обойдя тогда всяческие предрассудки. О том, что её Настя с особенностью – мама узнала на 4-й день после родов. До этого врачи ничего не говорили.  

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-10

Наталья Боровая:
Это, конечно, был шок, страх, какое-то чувство боли и обиды. Но потом, когда начинаешь какую-то информацию узнавать, смотреть на своего ребёнка, то ты видишь, что это обычный ребёнок. Просто нужно больше уделить внимания, дважды повторить.

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-13

Сегодня в Беларуси с генетической «случайностью» рождается каждый 700-й ребёнок.  В то время как в Исландии «солнечных» детей очень мало. В  99% случаях, предварительно пройдя скрининг-тест, женщины вычёркивают малышей из своей жизни. 

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-16

Екатерина Филонец, председатель РСБОО «Даун Синдром. Инклюзия»:
Даже могу сказать, что настаивали, но мы отказались. Слава Богу, я не приняла такого решения. Говорили о том, что ребёнок будет овощем.  Не будет ходить, говорить. Конечно, синдром – это специфика, особенности.  Сам синдром делает ребёнка, как я говорю, лишняя хромосома добра и любви появляется не более того.

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-19

Конечно, для прогресса в развитии нужно ежедневно упорно заниматься. Многое зависит и от способностей ребёнка. Но важно другое. В реальной жизни  поддержка близких и родных.

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-22

Татьяна Филонец:  
Нравится рисовать  очень. Рисую города, животных, маму рисую.

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»-25

Виктория Ходосок, СТВ:
Когда-то синдром Дауна считался болезнью, сегодня признан лишь особенностью, с 47-ой хромосомой. Но лишняя хромосома ДНК  не означает, что такой человек лишний в жизни.

# общество # Особенные дети # Фотофакт # Екатерина Филонец # Наталья Боровая # Екатерина Липина # Татьяна Филонец

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