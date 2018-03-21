Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»

Новости Беларуси. С лишней хромосомой, но не лишние в жизни. В центре внимания мирового сообщества сегодня люди с синдромом Дауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генетический сбой врачи уже давно признали не болезнью и не приговором, а лишь особенностью.

В семье Екатерины Липиной маленький Петя – долгожданный малыш. Он обычный ребёнок – весёлый, любит играть, обожает маму и папу, и иногда, как и все дети, капризничает.

Екатерина Липина:

Мы еще маленькие, но несмотря на это, уже многое умеем – начинаем разговаривать, топать с мамой за ручки. Самое главное – не слушать никого. Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный. Мы Петеньку очень долго ждали.

Наталья тоже не сомневается в своём правильном выборе 10 лет назад, обойдя тогда всяческие предрассудки. О том, что её Настя с особенностью – мама узнала на 4-й день после родов. До этого врачи ничего не говорили.

Наталья Боровая:

Это, конечно, был шок, страх, какое-то чувство боли и обиды. Но потом, когда начинаешь какую-то информацию узнавать, смотреть на своего ребёнка, то ты видишь, что это обычный ребёнок. Просто нужно больше уделить внимания, дважды повторить.

Сегодня в Беларуси с генетической «случайностью» рождается каждый 700-й ребёнок. В то время как в Исландии «солнечных» детей очень мало. В 99% случаях, предварительно пройдя скрининг-тест, женщины вычёркивают малышей из своей жизни.

Екатерина Филонец, председатель РСБОО «Даун Синдром. Инклюзия»:

Даже могу сказать, что настаивали, но мы отказались. Слава Богу, я не приняла такого решения. Говорили о том, что ребёнок будет овощем. Не будет ходить, говорить. Конечно, синдром – это специфика, особенности. Сам синдром делает ребёнка, как я говорю, лишняя хромосома добра и любви появляется не более того.

Конечно, для прогресса в развитии нужно ежедневно упорно заниматься. Многое зависит и от способностей ребёнка. Но важно другое. В реальной жизни – поддержка близких и родных.

Татьяна Филонец:

Нравится рисовать очень. Рисую города, животных, маму рисую.