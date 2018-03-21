Когда БелЖД будет продавать билеты в Россию со скидками?

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога во время мартовских школьных каникул будет продавать билеты в Россию со скидками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма, которую можно будет сэкономить, зависит от станции отправления пассажира. В первую очередь купить дешевле билеты можно будет на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже.