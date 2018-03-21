Бывшая баржа, будущий паром. В Пинске соорудили альтернативу понтонной переправе в Житковичах

Новости Беларуси. В Пинске придумали альтернативу временной понтонной переправе в Житковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё крепче два берега поможет связать новое судно.

Его соорудили из баржи, которая раньше перевозила лишь песок или щебень. Будущий паром уже прошел успешные испытания и готов преодолеть полторы сотни километров к новому месту работы.

Проверка уже отлаженных механизмов, спасательного снаряжения, огнетушителей – подготовка на финишной прямой.Само судно уже два дня как спущено со стапелей на воду и, по сути, на низком старте. Еще буквально два месяца назад это была обыкновенная баржа или рудовоз – для песка и щебня. Начальник речного порта Владимир Дьякончук с такими «рабочими лошадками» имеет дело всю свою жизнь. Поэтому в надежности, хоть и 30-летней основы, уверен на все 100.

Владимир Дьяконук, начальник речного порта «Пинск»:

Сделаны переборки, чтобы трюма были поменьше. То есть в случае чего, пробоины, всякое случается по работе, значит затоплен будет один трюм. Я могу спокойно идти в базу.

Из глобальных и видимых даже дилетанту изменений – новая носовая части. Такого плана паром на Пинском судоремонтном заводе соорудили впервые. Раньше попросту не было необходимости, пока не треснул мост в Житковичах. Временной понтонной переправы мало. Альтернативу не только нашли, но и быстро изготовили. А на днях и испытали в условиях, приближенных к реальным.

Андрей Доберчук, директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода:

Привезли небольшой причал, который будет использоваться с этим паромом. Установили его на нашем эллинге. Двумя буксирами подвели паром. Запустили дизельную установку, проверили работоспособность автоматики, опускание, подъем лебедок. Ну, и финишное – это был запуск на паром автомобилей – кран, погрузчик. Всего же на площадке длиной в 70 метров передвижная конструкция может выдержать порядка тысячи тонн груза.

Петр Бутрим, СТВ:

А это примерно 20 легковых автомобилей и пять фур. Предусмотрены на пароме и комфортные условия для пешеходов. Несколько минут под крышей ­– и 50 пассажиров парома на другом берегу.

Паромная переправа к ежедневным рейсам практически готова. Именно по весне её присутствие там, где связь двух регионов дала трещину, наиболее важна.

Николай Котецкий, генеральный директор Днепро-Бугского водного пути:

Данная паромная переправа способна работать в условиях паводка. Когда пойма затоплена, когда подъезды к береговым, которые сегодня отсыпаны, будут подтоплены. И длины понтонного моста не будет достаточно для того, чтобы обеспечить связь двух берегов.