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Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости

19 апреля 2020 17:43
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Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости-1

Несколько амнистий и новшества в законодательстве позволили парню выйти на свободу на 3 года раньше. Самое важное сейчас – вернуться в общество. Собственно, это стало проблемой для многих молодых ребят после отбывания наказания.

Амнистия-2020. Кто может получить второй шанс?

Так сложилось, что Наталья помогает вернуться в нормальную жизнь не только сыну, но и многим другим молодым людям, которые, оступившись однажды, больше не хотят повторять подобных шагов.  

Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости-4

Наталья Леухина, мама осужденного:
Безусловно, они растеряны, рассеяны. Экономический кризис, еще и они далеко не устроены. У многих кредиты, продано имущество. Единственное, или попросить, или посоветовать нашим законотворцам упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости. Потому как именно эта графа в основном мешает трудоустройству. Наличие судимости никак не отражается на профессиональных качествах, а также на стремлении к трудовой деятельности самого человека.

Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости-7

# Амнистия в Беларуси # общество # Наталья Леухина # Дмитрий Анисовец # Фотофакт

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