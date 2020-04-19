Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости

Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несколько амнистий и новшества в законодательстве позволили парню выйти на свободу на 3 года раньше. Самое важное сейчас – вернуться в общество. Собственно, это стало проблемой для многих молодых ребят после отбывания наказания.
Так сложилось, что Наталья помогает вернуться в нормальную жизнь не только сыну, но и многим другим молодым людям, которые, оступившись однажды, больше не хотят повторять подобных шагов.
Наталья Леухина, мама осужденного:
Безусловно, они растеряны, рассеяны. Экономический кризис, еще и они далеко не устроены. У многих кредиты, продано имущество. Единственное, или попросить, или посоветовать нашим законотворцам упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости. Потому как именно эта графа в основном мешает трудоустройству. Наличие судимости никак не отражается на профессиональных качествах, а также на стремлении к трудовой деятельности самого человека.