Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости

Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько амнистий и новшества в законодательстве позволили парню выйти на свободу на 3 года раньше. Самое важное сейчас – вернуться в общество. Собственно, это стало проблемой для многих молодых ребят после отбывания наказания.

Так сложилось, что Наталья помогает вернуться в нормальную жизнь не только сыну, но и многим другим молодым людям, которые, оступившись однажды, больше не хотят повторять подобных шагов.