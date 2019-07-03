«Мама дала ему часть своей печени». Самому маленькому ребёнку, которому трансплантировали орган в Беларуси, было 4 месяца

Олег Руммо, директор ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», профессор: Конечно, хотелось бы, чтобы больные дети не рождались. Конечно, хотелось бы, чтобы им не нужно было выполнять замену сердца, печени, трансплантировать почку. Но это невозможно. И мы должны понимать, что каждый малыш либо каждый взрослый человек – это те наши будущие перспективы.

Тот человек, которого мы сегодня не можем спасти с силу объективных причин, потому что у нас нет знаний, нет опыта, нет технологий, и его нет нигде в мире на сегодня, и является неизлечимым, то при помощи тех технологий, которые сейчас разрабатываются, вот этот барьер должен быть снят. На сегодня самому маленькому ребёнку, которому выполнена операция по трансплантации органов в нашей стране, было всего лишь 4 месяца. Это 4-месячный малыш, который родился с врождённой патологией печени. И благодаря тому, что его мама дала ему часть своей печени, нам удалось его спасти. И прошло после этой операции уже несколько лет, это уже нормальный гражданин нашего общества, который гуляет вместе со своими сверстниками, который собирается пойти в детский сад.