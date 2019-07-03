«Мама дала ему часть своей печени». Самому маленькому ребёнку, которому трансплантировали орган в Беларуси, было 4 месяца

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», профессор – Олег Руммо.
Трансплантология. Остановим своё внимание на этой отрасли белорусской медицины, которая просто по определению обязана быть впереди! В ней слились высокие технологии, классическая научная школа, виртуозность хирургов и гибкость философов.
Сейчас, насколько нам известно, делают пересадку сердца детям. Какие перспективы в этом деле?
Олег Руммо, директор ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», профессор:
Конечно, хотелось бы, чтобы больные дети не рождались. Конечно, хотелось бы, чтобы им не нужно было выполнять замену сердца, печени, трансплантировать почку. Но это невозможно. И мы должны понимать, что каждый малыш либо каждый взрослый человек – это те наши будущие перспективы.
Тот человек, которого мы сегодня не можем спасти с силу объективных причин, потому что у нас нет знаний, нет опыта, нет технологий, и его нет нигде в мире на сегодня, и является неизлечимым, то при помощи тех технологий, которые сейчас разрабатываются, вот этот барьер должен быть снят. На сегодня самому маленькому ребёнку, которому выполнена операция по трансплантации органов в нашей стране, было всего лишь 4 месяца. Это 4-месячный малыш, который родился с врождённой патологией печени. И благодаря тому, что его мама дала ему часть своей печени, нам удалось его спасти. И прошло после этой операции уже несколько лет, это уже нормальный гражданин нашего общества, который гуляет вместе со своими сверстниками, который собирается пойти в детский сад.
Это очень серьёзное достижение. 10 лет назад об этом даже и представить себе невозможно было. И барьеры мы постоянно расширяем. Самому пожилому человеку, которому была выполнена операция по трансплантации почки, было 79 лет. Могли бы мы представить 10 лет такую ситуацию? Я считаю, что не за горами и 3-месячные дети, если возникнет такая необходимость. И в ближайшее время будут те люди, которых мы сможем спасать методом трансплантации, которым 80 и больше лет.
Очень важно соблюсти социальную необходимость. С одной стороны, каждый человек необходим и очень важен, с другой стороны мы должны очень чётко понимать, что нужно выставлять приоритеты. Приоритеты, конечно, прежде всего, детям, тем, кому 18-20 лет, кого ждёт большая, огромная жизнь.
Приоритеты должны быть только тогда, когда мы должны чётко понимать, что нашими технологиями мы можем спасти человека. Не просто продлить жизнь, а сделать её полноценной, качественной, чтобы он жил такой же жизнью, как мы с вами.