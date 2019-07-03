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«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

03 июля 2019 11:45
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Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях сражений, 3 июля отдало руководство Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями власти цветы к обелиску Победы возложили и ветераны.

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-1

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-3

Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Это мысли о близких в первую очередь. Они испытали массу проблем. Допустим, мать была угнана в Германию и находилась там несовершеннолетним узником. Дед, который был ранен. И отец, который после войны служил семь лет, такой был период.

Поэтому я тоже думал о них в первую очередь. Для каждого это свое.

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-6

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Личный праздник, потому что будучи самым маленьким ребенком в семье (я сын партизана-фронтовика), и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что это действительно подвиг.

Почему отец партизан-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной звезды был выдан? Что такое боевые награды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»? Для меня это понятная история, и на этих жизненных принципах я был воспитан.

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«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-9

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-11

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-13

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-15

«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы-17

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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