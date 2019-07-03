«Это мысли о близких в первую очередь». В День Независимости Анатолий Сивак возложил цветы на площади Победы

Новости Беларуси. Каждая белорусская семья хранит личную историю, связанную с трагическими событиями военного лихолетья. Дань памяти героям, погибших на полях сражений, 3 июля отдало руководство Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с представителями власти цветы к обелиску Победы возложили и ветераны.

Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Это мысли о близких в первую очередь. Они испытали массу проблем. Допустим, мать была угнана в Германию и находилась там несовершеннолетним узником. Дед, который был ранен. И отец, который после войны служил семь лет, такой был период.

Поэтому я тоже думал о них в первую очередь. Для каждого это свое.