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«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов

07 июня 2018 07:24
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Новости Беларуси. На белорусских полях не останавливаются работы. Завершив посевную в хозяйствах приступили к первому укосу трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов-1

Заготовка кормов – ключевой фактор продовольственной безопасности страны. От того, насколько качественно пройдёт косовица, будет зависеть в каком объёме и по каким ценам на прилавках наших магазинов окажутся мясо и молоко.

«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов-4

Юрий Русецкий, инженер ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Трава в 2018 году хорошая за счет весны влажной. Сейчас подготовлена хорошо. Влажность в норме. На руках не остается ни влаги, ничего. Корма будут хорошие.

«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов-7

В последние годы в хозяйствах делают акцент на высокопитательные травы. С ними больше забот, но всё перекрывает эффективность. Ведь от качества кормов напрямую зависят и надои, и привесы.

«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов-10

Леонтий Кушеваров, заместитель директора ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Благодаря им мы вышли на корову – 20 литров надаиваем. За 2018 год планируем надоить 7 тысяч на корову. Это хорошие цифры и благодаря этим культурам бобовым мы снижаем себестоимость молока и мяса.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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