«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов

Новости Беларуси. На белорусских полях не останавливаются работы. Завершив посевную в хозяйствах приступили к первому укосу трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заготовка кормов – ключевой фактор продовольственной безопасности страны. От того, насколько качественно пройдёт косовица, будет зависеть в каком объёме и по каким ценам на прилавках наших магазинов окажутся мясо и молоко.

Юрий Русецкий, инженер ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

Трава в 2018 году хорошая за счет весны влажной. Сейчас подготовлена хорошо. Влажность в норме. На руках не остается ни влаги, ничего. Корма будут хорошие.

В последние годы в хозяйствах делают акцент на высокопитательные травы. С ними больше забот, но всё перекрывает эффективность. Ведь от качества кормов напрямую зависят и надои, и привесы.