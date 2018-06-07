«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов

Новости Беларуси. На белорусских полях не останавливаются работы. Завершив посевную в хозяйствах приступили к первому укосу трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На белорусских полях не останавливаются работы. Завершив посевную в хозяйствах приступили к первому укосу трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заготовка кормов – ключевой фактор продовольственной безопасности страны. От того, насколько качественно пройдёт косовица, будет зависеть в каком объёме и по каким ценам на прилавках наших магазинов окажутся мясо и молоко.
Юрий Русецкий, инженер ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Трава в 2018 году хорошая за счет весны влажной. Сейчас подготовлена хорошо. Влажность в норме. На руках не остается ни влаги, ничего. Корма будут хорошие.
В последние годы в хозяйствах делают акцент на высокопитательные травы. С ними больше забот, но всё перекрывает эффективность. Ведь от качества кормов напрямую зависят и надои, и привесы.
Леонтий Кушеваров, заместитель директора ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Благодаря им мы вышли на корову – 20 литров надаиваем. За 2018 год планируем надоить 7 тысяч на корову. Это хорошие цифры и благодаря этим культурам бобовым мы снижаем себестоимость молока и мяса.