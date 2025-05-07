Мальчика съели волки – нашли только сандали! Бывший узник концлагеря о самых страшных моментах на войне
Владимир Рубахин, узник концлагеря:
Фронт дивизии проходил от Острошицкого городка через деревню Поперня. Перед боем в нашем дворе артиллеристы установили пушки. Дом стоял на пригорке, откуда хорошо просматривалось шоссе, идущее с запада на место. И артиллеристы прямой наводкой били по наступающим фашистам.
Взрывы снарядов были настолько мощными, что песок с потолка сыпался нам на голову. А потом вдруг все затихло. Все ждали чего-то страшного. И оно пришло. Появились немцы в черных мундирах, с закатами на рукавах и короткими автоматами. Выгнали нас из погреба, осмотрели и сказали разойтись.
Каратели быстро начали окружать деревню. Мама успела нас вывести через кусты к речке, и мы оттуда наблюдали за всем происходящим.
Владимир Рубахин:
Партизанам логойской зоны было дано указание двигаться в сторону Лепеля, где предполагалось объединить все отряды и дать решающий бой наступающим немцам. В первые дни похода бегали ночью, потому что днем бомбили самолеты. Потерялся мальчик. Ночные поиски результата не дали, а утром нашли… Клочья одежды и сандалики. Мальчика съели волки.
На окраине Логойска стояли две конюшни. Лошадей там не было. Начали сгонять всех захваченных из партизанских обозов и кого поймали в лесу. Скоро конюшни эти были заполнены. Установили у ворот пулеметы и охраняли.
Владимир Рубахин:
В один из дней полицаи привезли мешок гороха, установили его у входа, и было сказано: все дети могут подойти и взять горсть гороха. Выстроилась цепочка, брат Борис подходит к мешку, берет горсть гороха и говорит: бери две. Я машинально запускаю обе руки в этот злополучный мешок и тут же получаю страшнейший удар плетью. Немец сбил меня с ног, я взревел диким голосом, разжал руки, подхватился и рванул в эту конюшню.
Но однажды рано-рано утром выгнали нас всех с конюшен, окружили конвоем и погнали в Минск. Это был поход очень тяжелый, длинный, порядка 60 километров. Кто падал, в них даже не стреляли, просто разбивали голову прикладом.
Владимир Рубахин:
В гетто евреев не было, их уничтожили в Тростенце. Теперь был наш черед – партизанских отрядов, партизанских семей. Но через некоторое время собрали большую толпу, загнали на товарную станцию, погрузили в вагон и привезли в Германию. Концлагерь, длинные бараки, обнесенные колючей проволокой. Время тянулось очень долго, но в одно прекрасное утро заметили, что немцы исчезают.
Утром появились танки. Нас собрали, объяснили: мы вас освободили. Это был подъем, это была эйфория! «Домой! Домой! Быстрее домой!» И это Победа, это ощущение свободы, ощущение того, что ты выжил, невзирая ни на что. И перед тобой еще есть какое-то будущее, которое можно делать собственными руками.