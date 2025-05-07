Мальчика съели волки – нашли только сандали! Бывший узник концлагеря о самых страшных моментах на войне

Владимир Рубахин, узник концлагеря:

Фронт дивизии проходил от Острошицкого городка через деревню Поперня. Перед боем в нашем дворе артиллеристы установили пушки. Дом стоял на пригорке, откуда хорошо просматривалось шоссе, идущее с запада на место. И артиллеристы прямой наводкой били по наступающим фашистам. Взрывы снарядов были настолько мощными, что песок с потолка сыпался нам на голову. А потом вдруг все затихло. Все ждали чего-то страшного. И оно пришло. Появились немцы в черных мундирах, с закатами на рукавах и короткими автоматами. Выгнали нас из погреба, осмотрели и сказали разойтись. Каратели быстро начали окружать деревню. Мама успела нас вывести через кусты к речке, и мы оттуда наблюдали за всем происходящим.

Владимир Рубахин:

Партизанам логойской зоны было дано указание двигаться в сторону Лепеля, где предполагалось объединить все отряды и дать решающий бой наступающим немцам. В первые дни похода бегали ночью, потому что днем бомбили самолеты. Потерялся мальчик. Ночные поиски результата не дали, а утром нашли… Клочья одежды и сандалики. Мальчика съели волки. На окраине Логойска стояли две конюшни. Лошадей там не было. Начали сгонять всех захваченных из партизанских обозов и кого поймали в лесу. Скоро конюшни эти были заполнены. Установили у ворот пулеметы и охраняли.

Владимир Рубахин:

В один из дней полицаи привезли мешок гороха, установили его у входа, и было сказано: все дети могут подойти и взять горсть гороха. Выстроилась цепочка, брат Борис подходит к мешку, берет горсть гороха и говорит: бери две. Я машинально запускаю обе руки в этот злополучный мешок и тут же получаю страшнейший удар плетью. Немец сбил меня с ног, я взревел диким голосом, разжал руки, подхватился и рванул в эту конюшню. Но однажды рано-рано утром выгнали нас всех с конюшен, окружили конвоем и погнали в Минск. Это был поход очень тяжелый, длинный, порядка 60 километров. Кто падал, в них даже не стреляли, просто разбивали голову прикладом.